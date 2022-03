Minceur : on a testé la méthode Anne Cali

Glisser, appuyer, décoller. Pour prendre soin de son corps, éliminer la peau d'orange et détoxifier l’organisme, la kinésithérapeute Anne Cali, spécialisée dans la minceur, a élaboré sa propre méthode, et les résultats sont au rendez-vous.

Dans un magnifique appartement haussmannien, à deux pas des Champs-Elysées, on a testé la cure express de 7 séances, idéale pour retrouver une silhouette tonique.

Le «GAD»

Redoutablement efficace, ce protocole allie drainage lymphatique et palper rouler. Mais pas n’importe lequel. La spécialiste, qui exerce depuis 20 ans, a mis au point la technique dite «GAD», qui s’appuie sur trois gestes précis : glisser, appuyer, décoller.

Celle-ci ne nécessite aucune nouvelle technologie, si ce n'est le pouvoir de ses mains. Brevetée, la méthode Anne Cali consiste à saisir les tissus de la peau avec la paume pour la mettre sous pression puis à la relâcher comme une sorte de ventouse.

©Anne Cali

UNE PERTE DE CENTIMÈTRES

Pendant 45 minutes, l’experte santé stimule l’épiderme des jambes, des fesses, du ventre, mais aussi des bras, en s’attardant sur certaines zones en fonction des besoins de chacun.

Ces massages, qui ont fait l’objet d’une étude clinique, ont une action sur la circulation sanguine et lymphatique, pour se débarrasser de la rétention d'eau, et permettent de déstocker les amas graisseux, améliorant ainsi la qualité de la peau.

Dès la fin de la première séance, placée sous le signe du partage et de l’échange, on éprouve une incroyable sensation de légèreté et de regain d'énergie. Et après cinq massages profonds, on avait déjà perdu 2 centimètres de tour de taille.

En sachant que l’on peut également opter pour la cure GAD de 14 séances et qu’après celle-ci, la perte moyenne au niveau de cette zone est de 8 cm, et de 4 cm pour les cuisses.

UN MOMENT DE RELAXATION

Si on a tant aimé ce centre chaleureux et élégant, avec parquet et moulures, et décoré dans les tons de rose poudré, c’est aussi parce que Anne Cali, qui a commencé sa carrière en Martinique, prend le temps de poser un diagnostic complet pour chaque patient.

©Anne Cali

Lors du premier rendez-vous, elle prend nos mesures, nous interroge sur nos habitudes alimentaires, nos activités, et nous prodigue des conseils ciblés et pertinents pour optimiser la perte de poids au quotidien. Car cette cure doit naturellement s’accompagner d'une bonne hygiène de vie.

Enfin, cette parenthèse est aussi l’occasion de booster son moral. La kinésithérapeute, ou l’un des membres de son équipe, tous dûment formés, termine systématiquement chaque séance par un massage relaxant favorisant la libération d’endorphines et le lâcher-prise.

Centre Anne Cali, 7 rue Lamennais, Paris 8e, Cure GAD express de 7 séances 141 euros/séance, Cure GAD de 14 séances, 125 euros/séance.