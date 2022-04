Voici le signe astrologique qui serait le moins ponctuel

La ponctualité n’est pas son fort. S’il y a un signe qui ne peut pas s’empêcher d’être en retard, c’est bien celui des Gémeaux.

Dirigé par Mercure, planète symbolisant la curiosité et la légèreté, ce signe d’Air, «a horreur des contraintes et n’aime pas qu’on lui impose un cadre», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

Épris de liberté, s’il estime qu’il a mieux à faire que d’aller à ce rendez-vous, il va prendre tout son temps, ou simplement décider de ne pas l’honorer.

Pas de notion du temps

En outre, ce signe curieux est connu pour «faire plusieurs choses à la fois et ne voit pas le temps passer», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Et même en faisant l’effort de se préparer à l'avance, que ce soit pour aller au travail ou à un entretien, ce natif trouvera le moyen d’être en retard.

S’il croise une connaissance sur le chemin, et alors que l’heure tourne, ce grand bavard est capable de converser un moment sans se soucier de sa montre.

suivi par le verseau

Et il n’est pas le seul. Le Verseau se fait lui aussi désirer. Indépendant et libre, «il veut faire ce qu’il veut, quand il le souhaite», note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Toutefois, quand c’est vraiment important, ce signe, également associé à l’élément Air, «peut se montrer très ponctuel». Et pour cause, il est quand même dirigé par Saturne, «la planète de la rigueur et du temps».

A noter que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse précise et complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.