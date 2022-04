Mode : quelles sont les tendances maillots de bain de cet été 2022

Symbole par excellence des vacances, le maillot de bain est l'accessoire dont on rêve toute l'année. Afin de trouver les modèles à glisser dans sa valise entre ses lunettes et sa crème solaire, voici les grandes tendances de cet été.

Et tout semble permis. Le une pièce, toujours plus graphique, ne quittera pas les abords de la piscine. Les imprimés se déclineront sous toutes les coutures. Les culottes hautes seront encore du voyage. En haut, le choix ne manquera pas. Brassières, plus ou moins XXL, bandeaux et bikinis triangles joueront des coudes sur le sable.

Le une pièce toujours plus graphique

Coupe ajourée, version bustier ou doté de jolis effets de bretelles, le une pièce ne cesse de se réinventer depuis plusieurs saisons. Cet été ne dérogera pas à la tendance avec des modèles toujours plus graphiques et travaillés. Chicissime dans sa version noire unie, il n'hésite pas cette année à jouer avec les couleurs, les imprimés et à se doter de manches longues.

Les imprimés jouent des coudes

Esprit liberty, à grosses fleurs, à carreaux, inspiré du monde animal... les imprimés défileront sur la plage ou au bord de la piscine cette saison, avec un seul mot d'ordre : ne surtout pas passer inaperçu.

Brassières, bandeaux, triangles : la bataille des tops

Avec leur look sportswear, les brassières, plus ou moins larges, s'inviteront comme la saison dernière sur la plage. Elles cohabiteront, sur le sable chaud, avec l'éternel bandeau, idéal pour le bronzage, ou la classique modèle triangulaire.