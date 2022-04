Rétention d'eau : voici les 7 gestes à adopter au quotidien

Déséquilibre entre la quantité d'eau absorbée et évacuée, la rétention d’eau se traduit généralement par une sensation de gonflements et de pesanteur. Heureusement, quelques gestes simples peuvent limiter et soulager cet inconfort.

éviter les vêtements près du corps

Il faut éviter de porter régulièrement des vêtements ou des chaussures trop serrés car cela engendre une mauvaise circulation du sang, l'une des causes de la rétention d'eau.

surélever ses jambes

Pour stimuler le retour veineux, allongez-vous sur le dos et mettez vos jambes en hauteur contre un mur. La nuit, n’hésitez pas à surélever légèrement vos pieds à l’aide d’un coussin.

se masser

En cas de chevilles et de mollets gonflés, rien de tel que les massages manuels. Partez de la voûte plantaire puis remontez le long de la jambe afin de drainer l’organisme.

manger des aliments diurétiques

Côté assiette, privilégiez des aliments diurétiques. Le concombre, les asperges, le céleri, la pêche, le melon, la pastèque ou encore l'ananas vont aider à éliminer l'eau en excès.

boire beaucoup d'eau

Même si cela peut paraître paradoxal, quand on fait de la rétention d’eau, il est essentiel de boire suffisamment d’eau, c’est-à-dire au moins 1,5 litre tout au long de la journée.

passer un jet d'eau froide

Après votre douche ou en cas de douleur, passez un jet d'eau froide sur vos jambes pendant quelques secondes. Le froid est un très bon allié pour relancer la circulation sanguine.

pratiquer des activités sportives douces

Enfin, optez pour des activités positives douces. La marche, le yoga, le Pilates, la natation ou encore le vélo sont particulièrement indiqués pour lutter contre la rétention d'eau.