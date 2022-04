Allergies au pollen : voici 5 plantes à fuir

Eternuements, yeux qui pleurent, asthme… L’arrivée du printemps n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Les personnes souffrant d’allergies aux pollens constatent que les beaux jours riment aussi avec désagréments.

Et ils sont de plus en plus à en subir les effets. On estime que près d’un quart de la population serait concerné. Voici les plantes qui ont un potentiel allergisant particulièrement élevé.

Les graminées

Dans les prairies, en forêt, sur les bords de route, au fond d’un jardin… Les graminées sont absolument partout. D’ailleurs, il en existe près de 12.000 espèces différentes. Elles ont la particularité d’être redoutées des personnes souffrant d’allergies. C’est surtout au mois de juin que leur effet se font sentir.

Le bouleau

Leurs pollens sont de sortie dès qu’une belle journée ensoleillée se manifeste. Présents sur une grande partie du pays, notamment dans le nord, les bouleaux sont présents sur une grande partie du pays et sont redoutés de fin mars à fin avril.

Les cupressacées

Derrière ce nom très technique, on retrouve pas moins de 135 espèces dont le genévrier le cyprès ou encore le thuja. Ils sont tous les trois allergisants provoquant ainsi des rhinites et ou encore des conjonctivites. En général, à partir de la fin du mois d’avril, les effets se dissipent.

L’ambroisie

Cette mauvaise herbe se développe très vite sur le territoire français. La région Auvergne est pour l’heure la plus touchée. Sa propagation pourrait être anecdotique mais hélas cette plante est responsable d’allergies. Portés par le vent, ses pollens entraînent de nombreux symptomes de fin aout à octobre.

Le frêne commun

Cet arbre, qui peut atteindre 40 mètres de hauteur, est réputé pour dégager une grande quantité de pollens de mars à mai. Associés à ceux du bouleau, il peut provoquer des réactions allergiques très marquées.