Vacances de Pâques : 5 idées de destinations où partir en France

Les vacances de Pâque riment avec premiers rayons de soleil. Alors que les vacanciers plébiscitent toujours plus les escapades au grand air, du nord au sud et d'est en ouest, les destinations ne manquent pas dans l'Hexagone pour profiter des grands espaces et de séjours authentiques et dynamiques.

Découverte de l'Ile d'Oléron en trottinette électrique, escapade en baie de Somme en famille ou encore plongée dans les pas de Marcel Pagnol en Provence, voici cinq suggestions d'escapades pour les congés de printemps.

Ile d’Oléron en trottinette électrique

Idéale au printemps, l’Ile d’Oléron et le bassin de Marennes déploient ses paysages naturels entre terre et mer. Une combinaison gagnante dès l’arrivée des beaux jours. Alternant plages, marais, dunes et forêts, la seconde plus grande île française et ses alentours réservent un terrain de jeu XXL propice aux vacances actives et authentiques tournées vers un tourisme vert.

Dégustation de ses célèbres Marennes d’Oléron, visite de ses citadelles, balade les pieds dans le sable ou au fil de ses chenaux ostréicoles et cabanes colorées... ses espaces protégés se prêtent à des déambulations douces à faire en famille ou entre amis au fil de ses 160 km de pistes cyclables.

A faire : découvrir l’île en trottinette électrique tout-terrain grâce à Green trott. Cette activité est accessible dès 12 ans. Il faudra compter 27 euros pour une heure de balade et jusqu'à 86 euros pour 4 heures de location. Plusieurs circuits découvertes sont également proposés au guidon de ces engins entre tour des vignobles, virées dans les marais accompagnés d’une dégustation d’huîtres ou sortie mêlant promenade en trottinette puis à cheval.

La Provence dans les pas de Marcel Pagnol

Alors que Christophe Barratier vient d’adapter sur grand écran «Le temps des secrets» de Marcel Pagnol, en salle depuis le 23 mars, pourquoi ne pas profiter de la douceur provençale au printemps pour marcher dans les décors qui ont inspiré l’auteur de «La gloire de mon père». Dans l’arrière-pays provençal l’office de tourisme du pays d’Aubagne propose de plonger dans les lieux du tournage en arpentant le massif du Garlaban.

Une immersion dans les paysages chers à Marcel Pagnol à prolonger par une virée à Marseille ou à La Ciotat sur la côte où dans les terres à Aix-en-Provence et Gordes, ce dernier figurant parmi les plus beaux villages de France.

A faire : pour les familles un jeu de piste destiné au jeune public et inspiré du «Temps des secrets» est également organisé par l’office de tourisme du Pays d’Aubagne. Une activité ludique proposée les mercredis et samedis entre le 13 avril et le 4 mai au tarif de 20 euros par équipe de 2 et 6 personnes.

La Bourgogne, ses vignes et son patrimoine

La Bourgogne figure cette année dans le top 10 des régions à découvrir dans le monde en 2022, selon l’annuel Best of de Lonely Planet. Il n’y a pas donc une minute à perdre pour aller (re)découvrir ce joyau national. Et pour cause, la Bourgogne-Franche-Comté est l’une des deux régions qui compte le plus de biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, huit au total dont l’abbaye de Fontenoy, la citadelle de Besançon mais aussi ses vignobles inscrits depuis 2015. Des vignobles qui se prêtent à de belles balades et à des dégustations à faire entre amis au printemps.

A faire : Que ce soit en vélo électrique dans le Mâconnais avec Les balades canons de Mélanie ou dans le Chalonnais au volant d’une estafette Renault datant de 1974 avec My French Tour ou encore au guidon de mobylettes vintage avec Les brèles balades, les possibilités de se lancer dans une virée œnotouristique originale sont nombreuses.

La baie de Somme en famille

Dans les Hauts-de-France, la baie de Somme, à seulement deux heures de Paris, offre la garantie d’une escapade familiale placée sous le signe des grands espaces et de l’observation de la faune et la flore. Avec ses phoques se prélassant sur le sable ou sortant la tête de l’eau, ses paysages changeant du tout au tout au rythme des marées, son parc ornithologique du Marquenterre et plus à l'ouest et à l’est ses balades le long des falaises, elle ne manque pas d’air et d’activités originales.

A faire : le Festival de l’Oiseau et de la Nature revient pour une 31e édition du 9 au 18 avril avec une programmation riche en sorties et activités. Parmi elles : des randonnées accompagnées d’ânes, des sessions d’observation des phoques ou encore des balades guidées en trottinettes électriques tout terrain. Des activités à retrouver également à l’année.

L’auvergne entre randonnées et volcans

Envie de grands espaces ? Pour prendre un bon bol d’air, l’Auvergne n’a pas volé son titre de terre de randonnées. Ses dômes verdoyants, dont son emblématique chaîne des Puys et son alignement de 80 volcans, sont une invitation à la contemplation et aux activités sportives toujours plus recherchées par les voyageurs depuis la crise sanitaire.

Les virées pédestres de tous niveaux, à la journée ou sur plusieurs jours, se comptent par dizaines et permettront de fouler ces paysages uniques en Europe. Des sites majestueux à survoler également en montgolfière ou à découvrir à VTT et à cheval ou en passant la nuit dans un buron, petite maison de pierre emblématique des montagnes cantaliennes qui abritaient à l’origine les vachers et leurs bêtes.

A faire : pour percer en famille tous les secrets du monde fascinant des volcans, une visite du parc Vulcania s’impose, d’autant qu’il célèbre cette année ses 20 ans avec une programmation anniversaire. Parmi eux : le spectacle « Expérience, c’est show », proposé durant toute la durée des vacances scolaires.