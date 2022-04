Laver sa voiture : pourquoi faut-il éviter les rouleaux ?

Nettoyer sa voiture aux rouleaux dans les stations-services n'est pas l'idéal. Cette pratique est même déconseillée. Elle aurait plusieurs effets négatifs sur tous les types de véhicule.

Il abime la carrosserie

De nombreux rouleaux sont fabriqués à partir de lamelles en matière synthétique ce qui peut laisser quelques rayures après le lavage. De plus, les rouleaux ont une durée de vie limitées et ne sont souvent pas lavés entre les différents lavages de véhicules. Pour qu'ils soient efficaces, ils doivent être changés au minium trois fois par an. Or, c'est plutôt rare que les propriétaires des stations de lavage pensent à les changer. À noter aussi que les vibrations d'un lavage au rouleau peuvent aggraver ou même créer un impact sur le pare-brise d'un véhicule et surtout altérer sa peinture et son vernis.

IL N'EST PAS ÉCOLOGIQUE

Aujourd'hui, la raréfaction de l'eau est une problématique qui inquiète. Le lavage de voiture aux rouleaux consomme énormément d'eau. Pour chaque véhicule lavé, c'est environ 350 litres d'eau utilisés. Pour comparer avec une autre technique, le lavage au jet ne demande qu'un quart de ce volume. En plus de cela, les machines à rouleau utilisent des produits de nettoyage mauvais pour l'environnement.

Des méthodes alternatives

Il existe plusieurs alternatives au lavage aux rouleaux. Mais rien ne dit qu'elles sont pour autant plus efficaces. On peut utiliser le nettoyage sans eau, à la vapeur, à la main, avec un nettoyeur haute pression... Plusieurs méthodes qui ont des avantages mais aussi des inconvénients.

À l'exception du nettoyage sans eau qui peut faire des rayures et qui surtout n'enlève pas toute la saleté, les autres approches permettent dans l'ensemble de mieux prendre soin de son véhicule qu'un lavage au rouleau.