Top Chef : le restaurant éphémère Philo Saucisse ouvre à Paris

Après la vente en livraison à domicile, la dégustation sur place. Face au succès du menu Philo Saucisse by Top Chef, importé de la célèbre épreuve de «La guerre des restos», un restaurant éphémère va ouvrir ses portes le mercredi 20 avril près de la place de la République à Paris.

Philo Saucisse by Top Chef proposera sur 450 m2 un restaurant de 70 couverts. On pourra y déguster le fameux menu de Wilfried, Mickael et Arnaud qui a su convaincre les jurés il y a près de deux semaines.

Ces derniers avaient été séduits par le concept 100% saucisse. Elle se décline en entrée au poulpe et à l’agneau, puis en version «inversée» pour le plat principal avec aligot. Enfin en dessert : un audacieux boudin blanc aux pommes à la fève de tonka. Le menu est à 35 euros et reste disponible en livraison via Uber Eats.

En marge du restaurant, cette nouvelle adresse éphémère propose aussi un miniclub. La déco s’inspire d’une boucherie de quartier avec ses chapelets de saucisses sèches et ses jambons. On pourra y déguster des planches de charcuteries.

Mais ce n’est pas tout. Un speakeasy se cache dans la chambre froide de l’établissement. Dans ce bar caché, on sert des cocktails 100% vodka Grey Goose (partenaire du lieu). Le French Mule et le Top Summer Spritz aux noms évocateurs sont à la carte. A noter : on peut accéder à ces lieux sans passer par le restaurant. Pour ce dernier, les réservations sont déjà ouvertes.

Philo Saucisse by Top Chef, 4, rue Rampon, Paris 11e.