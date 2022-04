Voici le signe astrologique qui serait le plus têtu

Stable, bon vivant et épicurien, le Taureau est également connu pour être le signe astrologique le plus têtu du Zodiaque.

Comme le confirme l’astrocoach Nathalie Marcot, ce signe de Terre veut toujours avoir raison. Même quand il a tort, le Taureau soutiendra ses idées. En effet, quand il a un avis sur un sujet, il n’aura que faire du vôtre.

Ce trait de caractère est lié à son élément, la Terre, mais aussi à son mode. Cet animal à cornes est un signe dit fixe, car il se trouve au milieu d'une saison.

C'est pourquoi il «n’aime pas le changement et a tendance à rester campé sur ses positions», précise-t-elle. Mais les personnes nées entre le 20 avril et le 20 mai ne sont pas les seules dans ce cas.

La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, souligne que le Lion (23 juillet - 22 août) est également connu pour être particulièrement obstiné.

suivi par le lion

Ce signe «a un ego «démesuré». «Il a tout vu et tout fait», et supporte mal la contradiction. Ce qu’il aime plus que tout ? Diriger et avoir le dernier mot. Peu importe le sujet, «il veut que tout le monde soit d’accord avec lui».

Et pour cause, outre le fait qu’il soit dirigé par le Soleil, note l'astrocoach, qui tient une chaîne Youtube, le Lion est, comme le Taureau, un signe fixe.

A noter toutefois que ce sont des généralités. Pour faire une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l’ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.