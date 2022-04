Deauville, Hossegor, Honfleur...Les 10 petites villes les plus recherchées par les Français

L’Hexagone compte de nombreuses destinations de rêve. Mais pour quelles petites villes françaises le cœur des voyageurs bat-il ?

A l’occasion des vacances de Pâques, le comparateur de locations de vacances Likibu a dressé le classement des cinquante petites communes les plus recherchées sur Google au fil des douze derniers mois.

Parmi les plus de 4.300 villes de moins de 10.000 habitants que compte l'Hexagone, la Normandie, les Landes, la Méditerranée et leurs stations balnéaires se taillent une place de choix dans ce palmarès. Deauville, Hossegor et Honfleur forment ainsi le trio de tête des villes les plus recherchées.

Elles sont talonnées par Cassis (4e) et Collioure (5e), de part et d'autre du littoral méditerranéen. En Camargue, Saintes-Maries-de-la-mer vient clore ce top 10, précédée par Lège-Cap-Ferret (9e), à cheval entre la presqu'île du Cap Ferret et la forêt landaise.

Si les stations balnéaires irriguent largement ce classement, il témoigne également de l'attrait des voyageurs pour la montagne et la campagne. Chamonix arrive à la huitième position quand Sarlat-la-Canéda, en Dordogne, caracole à la sixième place. Voici le classement en images.

Saintes-Maries-de-la-mer

Lège-Cap-Ferret

Chamonix

Le Grau-du-Roi

Sarlat-la-Canéda

Collioure

Cassis

Honfleur

Hossegor

Deauville

Absente des dix premières places du classement, la Bretagne n'est pas pour autant boudée par les vacanciers. Trois de ses destinations se classent dans le top 20. Quiberon, Carnac et Perros-Guirec arrivant respectivement à la 15e, 16e et 17e position.