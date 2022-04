Voici le signe astrologique qui serait le plus extraverti

Signe de Feu, le Bélier est le signe le plus extraverti du Zodiaque. Audacieux et intrépide, il ne tient pas en place et a tendance à exprimer facilement ses émotions et ses opinions en public.

Comme l’explique l’astrocoach Nathalie Marcot, cet animal à cornes «n'a pas peur de se faire remarquer et aime le mouvement». Dirigé par Mars, planète qui représente la lutte et le combat, le Bélier est dynamique, démonstratif, et à le goût des rencontres et de l'aventure.

Tourné vers l’extérieur, «il n’a pas de mal à parler devant une assemblée et ne se gêne pas pour rire aux éclats», précise la spécialiste, également «experte en connexion intérieure et relation de couple».

suivi par le lion

Autre signe considéré comme extraverti : le Lion. Régi par le Soleil, il a besoin d’être au centre de toutes les attentions et «aime plus que tout être admiré et briller», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Pour ce faire, ce signe charismatique n’hésite pas à se mettre en scène et à prendre la parole publiquement. Une chose est sûre, il est toujours à l'aise socialement.