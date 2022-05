On a testé Endosphères, la nouvelle technique drainante et anti-cellulite

Un soin du corps innovant. On a testé Endosphères, une technique mise au point par des chercheurs italiens et basée sur des vibrations mécaniques permettant de venir à bout de la cellulite, d'améliorer la circulation lymphatique et de tonifier la silhouette, et elle nous a convaincu.

Plus précisément, l’Endosphères est une machine émettant des microvibration compressive par le biais d’un rouleau composé de 55 petites sphères en silicone, structurées en «nid d’abeille».

Après avoir lubrifié l’appareil, cliniquement testé et entièrement désinfecté après chaque traitement, la praticienne le déplace sur tout le corps, du ventre, aux cuisses, en passant par les bras, les mollets, les fesses et la voûte plantaire.

non invasive et non douloureuse

Ces vibrations à basse fréquence agissent comme un massage profond qui remet en circulation tous les fluides de l’organisme et brisent les membranes des cellules graisseuses. Et rassurez-vous, cette méthode non invasive est très peu douloureuse, en sachant que l’intensité est personnalisable.

©Endosphères

Globalement, la sensation est plus surprenante que désagréable (sauf peut-être pour les pieds chatouilleux), contrairement à certaines techniques du palper rouler. Sans compter que l’Endosphères est analgésique, autrement dit, elle élimine progressivement la douleur, ce qui rend le soin d’autant plus supportable, voire relaxant.

des jambes plus légères et une peau raffermie

Cette nouvelle technologie entraîne un raffermissement des tissus conjonctifs et un important lympho-drainage qui élimine les liquides excédentaires, et dont les effets sont perceptibles dès la fin de la première séance. La sensation de bien-être est immédiate. Les jambes sont incontestablement plus légères, moins gonflées, la peau est plus ferme, et plus douce.

A noter cependant que pour un traitement de fond anti-cellulite et l’élimination de l’effet «peau d’orange», il faut privilégier une cure (6 ou 12 séance en fonction des besoins). Ce traitement est particulièrement idéal en cas de rétention d’eau, un phénomène inconfortable et parfois douloureux qui s'accentue généralement avec le retour des beaux jours.

Côté tarif, comptez 120 euros la séance (environ 40 minutes). L’Endosphères est proposé dans plusieurs instituts. Vous pouvez retrouver la listes des centres aggréés ICI.