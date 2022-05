Elodie Castiglioni : L'influenceuse mode est morte à 31 ans d'un cancer foudroyant

Elodie Castiglioni a succombé à une maladie foudroyante, quelques mois seulement après l’avoir révélée à ses abonnés. Sa sœur a annoncé la triste nouvelle sur le profil Instagram de l’influenceuse.

C’est à l’âge de 31 ans que s’est éteinte Elodie Castiglioni, lundi 2 mai. La jeune femme connue pour son contenu beauté et lifestyle avait récemment révélé être gravement malade : «Comme elle vous l’avait annoncé, notre Elodie était atteinte d’un cancer très rare qui l’a malheureusement emportée hier à l’âge de 31 ans, en seulement quelques mois», a écrit sa soeur sur le profil Instagram de l’influenceuse.

L’instagrameuse victime d’une tumeur dévastatrice

Atteinte d’une tumeur localisée au niveau de son visage, Elodie Castiglioni a vu la maladie se propager à une vitesse foudroyante, atteignant ainsi le fonctionnement de l’ensemble de son organisme : «Elle a été tellement forte… une vraie guerrière ma sister d’amour», peut-on lire sous la photo postée le 3 mai.

Au lendemain de son décès, la soeur d’Elodie Castiglioni a adressé une parole attentionnée à l’encontre des amis de la jeune femme et de ses abonnés. Elle a tenu à les remercier pour leur présence et leur bienveillance à son égard : «Elle était passionnée par son métier, sa communauté était très importante pour elle (...) Il me paraissait donc naturel de vous l’annoncer ici», a-t-elle écrit.

Elodie Castiglioni sera inhumée lors d’une cérémonie privée

La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de tristesse, et les commentaires de condoléances se sont multipliés. Plusieurs personnalités publiques lui ont adressé un petit mot, comme l’ancienne Miss France Malika Ménard, l’ancienne Miss Côte d’Azur Manelle Souahlia, ainsi que plusieurs candidats de programmes télévisés.

En attendant l’inhumation de la jeune femme, la famille a tenu à préciser que celle-ci serait réservée à l’entourage proche : «Nous sommes très touchés par tous les messages et les témoignages que nous recevons. Nous vous remercions de bien vouloir respecter l’intimité de la famille dans ce moment de recueillement», peut-on lire sur une story postée mercredi 4 mai, sur le profil de l'influenceuse décédée.