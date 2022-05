Voici le signe astrologique qui serait le plus envieux

Le Taureau et la Vierge sont particulièrement connus pour être envieux. Quand les autres réussissent, ces deux signes de Terre ont en effet du mal à se réjouir.

Dirigé par Vénus, planète de la jalousie dans le côté négatif, le Taureau est «un signe lent. Il avance, mais moins vite que d’autres», et a souvent du mal à accepter que ceux qui l’entourent soient plus productifs et puissent accéder au succès avant lui, explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

D'autre part, ce signe à cornes est «très matérialiste» et apprécie tout particulièrement les belles choses, comme une voiture haut de gamme ou encore une grande maison. Et «si le voisin a plus de biens que lui, ou qu'ils sont de meilleure qualité, ça va l'agacer automatiquement».

De son côté, la Vierge est «très consciencieuse et perfectionniste». Ce besoin que tout soit parfait est présent dans tous les domaines, mais surtout dans le milieu professionnel, dans lequel elle est «très investie».

Et la simple idée que ses collègues soient plus performants et accèdent au succès sous ses yeux n’est pas facile à envisager. Gouverné par Mercure, planète de l’intellect et du raisonnement, «ce signe ne supporte pas d'être surpassé», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Néanmoins, il est bon de rappeler que ce sont des généralités. Pour faire une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l’ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.