Voici le signe astrologique qui serait le plus peureux

Contrairement au Bélier, le signe de la Vierge n’est pas connu pour être très courageux.

Ce signe de Terre est en effet le plus peureux du Zodiaque. Comme l’affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, «la Vierge n’est pas du genre à prendre des risques et pèse toujours le pour et le contre avant d’agir». Elle est à l’opposé de son congénère à cornes. Quand on lui demande «cap ou pas cap», elle répondra presque systématiquement «pas cap!»

Les personnes nées entre le 24 août et le 23 septembre ont besoin «de sécurité et de stabilité», comme tous les signes de Terre. Avant d’agir, ces natifs ont tendance à tout analyser, à tout décortiquer dans les moindres détails, et vont vite se décourager, «prendre peur et se tétaniser», si un point n’est pas assez clair ou précis à leur goût.

Dirigée par Mercure, la Vierge «aime les choses rassurantes», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, précisant que les Poissons (19 février - 20 mars) sont eux aussi enclin à la peur. Sensible et émotionnel, ce signe d’Eau «est fuyant». Face à un problème, «il va faire l’Autruche, et attendre que ça passe», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.