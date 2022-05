Astrologie : Voici avec quel signe les Gémeaux sont compatibles

Dans l’astrologie, certaines combinaisons amoureuses sont plus favorables que d’autres. Voici les signes les plus compatibles avec les Gémeaux, à l’honneur du 21 mai au 21 juin.

Dirigé par Mercure, planète de la communication et de la curiosité, ce signe d’Air «déteste la routine». Pour lui, «c’est un véritable tue-l’amour», explique l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Ces natifs sont «épris de liberté et ne supportent pas la solitude».

BÉLIER, SAGITTAIRE, VERSEAU

Côté affinités amoureuses, il a ainsi tendance à s’entendre avec les signes de Feu, notamment le Bélier et le Sagittaire, qui sont «toujours partant». Ils aiment «la nouveauté, faire la fête, et partir à l’aventure», tout comme les Gémeaux.

Ces derniers peuvent aussi vivre une belle idylle avec les personnes nées sous le signe du Verseau. Ce signe d’Air est «très curieux et adore les choses improvisées». Ensemble, ils vont «faire les fous, rigoler, sortir avec des amis, et enchaîner les activités».

Ils apprécient tous deux d'être entourés et de rencontrer du monde. C’est «un couple dynamique» et fusionnel, et qui a toutes ses chances de durer.

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.