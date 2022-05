Balenciaga surprend avec des sneakers abimées vendues plus de 1.400 euros

Déchirées, lacérées, délavées… Balenciaga a dévoilé une nouvelle collection de sneakers qui mise sur la carte du destroy. Les modèles n’ont pas manqué de faire réagir.

Et pour cause la campagne de lancement met en scène plusieurs modèles usés jusqu’à la corde, déchiquetés, noircis, bref immettable. Des pièces qui ne seront pas commercialisées mais annoncent cette nouvelle ligne intitulée «Paris Sneakers».

Fidèle toutefois à l’esprit de la campagne, les huit paires de cette collections sont loin d’être intactes et affichent toutes des traces d’usure plus ou moins marquées. Elles se déclinent ainsi en version mule effilochée et délavée ou en version montante, affichant un degré d’usure croissant selon les modèles. Avec ce concept, la maison de couture entend prouver que «la Paris Sneaker est faite pour être portée toute une vie», note ainsi le directeur artistique de la Balenciaga, Demna Gvasalia sur son compte Instagram.

1.450 euros pour le modèle le plus abîmé

Alors qu’il rappelle que les paires les plus usées sont limitées à 100 exemplaires en noir et blanc, elles afficheront également le prix le plus élevé. Ce modèle montant largement lacéré et à la semelle noircie est mis en vente 1450 euros.

Avec cette campagne et ce choix artistique, la marque n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux entre humour et critiques. Si certains ironisent, notant que la marque lance «une expérience sociale pour tester les consommateurs», cette campagne a provoqué le courroux de l’association Abbé Pierre.

«Pour certains, des chaussures dans cet état sont le dernier oripeau avant la mort. On ne singe pas la vie à la rue, et encore moins à ces tarifs indécents, qu’on soit ou non @BALENCIAGA », a rappelé l’association sur le réseau à l’oiseau bleu.

Pour certains, des chaussures dans cet état sont le dernier oripeau avant la mort. On ne singe pas la vie à la rue, et encore moins à ces tarifs indécents, qu’on soit ou non @BALENCIAGA…#indignite #fraternite https://t.co/4iag3GtYNz — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) May 11, 2022

c’est bon la j’ai toute les preuves l, balenciaga ils font une étude sociologique https://t.co/VKgXa7ESBb — safia (@svf1a) May 12, 2022

Balenciaga c une expérience sociale pour voir jusqu'où les gens sont bêtes enft https://t.co/JQegcvfM8k — the other woman (@KilibibiV) May 10, 2022

D'autres ont préféré voir le concept avec humour, dévoilant leur version de la Balenciga abîmée ou en imaginant la réaction de leur mère à la vue de ces modèles.