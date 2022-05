Mode : voici les 10 tendances mode incontournables de l'été 2022

L'été s'installe précocement, faisant la part belle aux collections estivales, plus légères et résolument colorées. Voici les grandes tendances à adopter cette saison.

Imprimés à fleurs ou psychédéliques, mini-jupe, top et robe en maille et crochet… les années 1970 semblent avoir inspiré les créateurs cet été. Une nouvelle saison placée également sous le signe de la couleur. Le rose et le jaune, déjà plébiscités la saison dernière, mais aussi le orange illumineront les collections qui n’hésitent d'ailleurs pas à jouer la carte du color block. Côté matière, le lin a la cote. Sans oublier l'accessoire phare de l'été : le bob, décliné dans toutes les matières.

Les imprimés s'affichent

A petites ou grosses fleurs, graphiques, esprit wax, inspirés de la technique du tie and dye ou des années 1970... les imprimés investissent toutes les pièces du dressing pour un été où tout semble permis.

Le rose fait sensation

Si Rihanna a choisi de dévoiler son baby bump dans une doudoune rose, ce n'est pas pour rien. Comme la saison dernière, le rose est l'une des couleurs phares du printemps-été aux côtés de l'orange et du jaune.

Le bob prend la tête des chapeaux de l'été

C'est le couvre-chef de l'été 2022. Revisité avec style et dans toutes les matières - crochet, jean, toile - le bob est l'accessoire du moment à glisser dans son dressing sans attendre.

Le lin : l'intemporelle matière de l'été

Le lin investit les collections estivales. Combishort, robe ou pantalon adoptent cette matière parfaitement adaptée aux chaudes journées d'été.

La veste en cuir est de sortie

C'est un incontournable du dressing féminin, mais cet été la veste en cuir est résolument à l'honneur. Sobre ou plus colorée, elle se porte en toutes circonstances.

La tendance color block de retour

Le color block, tendance qui consiste à associer des blocs de couleurs, ne va pas manquer d'illuminer la saison estivale. Attention toutefois, à ne pas entremêler les coloris sans avoir étudié un peu la question en amont.

La tendance mini Mini

Les longueurs font le grand écart cet été. Mini-jupe, mini-short, mini-robe figurent parmi les pièces phares de la saison et côtoieront les robes longues et fluides, plébiscitées l'année dernière et toujours appréciées en 2022.

Les rayures font tourner la tête

Les rayures s'affichent et viennent allonger la silouhette, à condition d'être choisies à la verticale.

Le crochet et la maille ont encore la cote

Avec leur effet bohème, les mailles n'ont pas dit leur dernier mot cet été et s'inscrivent, à nouveau, dans les tendances du moment.

La robe bohème

Courte ou longue, blanche et minimaliste, à fleurs ou dévoilant le dos... la robe bohème se taille une belle place dans les collections cette saison.