Voici les 4 plats de pâtes les plus caloriques

Rien de tel qu’un bon plat de pâtes. Toutefois, d’une recette à l’autre, le nombre de calories varie énormément. Dans le cadre d’une perte de poids, voici les 4 préparations à manger avec modération.

Les pâtes au pesto

Même si l'ingrédient principal est le basilic, les pâtes au pesto sont très caloriques car riches en lipides. Cette sauce apporte pas moins de 500 calories pour 100 grammes, en sachant que 100 grammes de pâtes cuites totalisent environ 120 calories.

les pâtes au saumon

Le saumon contient des oméga-3 bénéfiques pour la santé. Toutefois, la crème fraiche est riche en lipides et en glucides. C’est pourquoi le nombre de calories est conséquent. Cette sauce représente près de 195 calories pour 100 grammes.

les pâtes à la carbonara

Préparées avec des lardons et de la crème, les pâtes à la carbonara contiennent plusieurs additifs et beaucoup de sel. Certains aiment aussi ajouter du fromage et un œuf. Ce combo avoisine les 150 calories pour 100 grammes.

Ainsi, il vaut mieux opter par la sauce concurrente, la bolognaise, qui apporte environ 100 calories pour 100 grammes.

Les pâtes quatre fromages

Sans surprise, les pâtes aux quatre fromages font elles aussi partie des recettes les plus caloriques. Riche en matière grasses et salé, ce plat est meilleur pour les papilles que pour la silhouette. Comptez environ 120 calories pour 100 grammes pour la sauce.