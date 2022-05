Kanye West va signer le nouvel emballage de McDonald's

Le rappeur va signer une nouvelle collaboration. L’artiste de 44 ans a annoncé sur son compte Instagram qu’il allait co-réaliser le nouveau packaging de McDonald's.

Kanye West ne cessera jamais de surprendre. Absent des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et après avoir à nouveau supprimé toutes ses publications, l’artiste a partagé, hier, un nouveau post des plus étonnants. Selon ce nouveau message, repéré par TMZ, l'ex-époux de Kim Kardashian s’apprête à signer une nouvelle collaboration. Après avoir lancé sa propre marque Yezzy, collaboré ensuite avec Nike, Kanye West a annoncé s’associer à McDonald's pour signer le nouveau packaging de la chaîne de fast-food.

Un design qu’il pourrait bien avoir en partie dévoilé dans une publication partagée sur son compte Instagram, révélant un emballage aux arêtes saillantes dans un esprit «icecube» très épuré.

En duo avec un designer japonais

Une image accompagnée d’un commentaire sans équivoque. «Ye s'associe au designer industriel Naoto Fukasawa pour réinventer les emballages de McDonald's».

L’interprète de «Donda» n’œuvre donc pas seul sur ce projet mais travaille en collaboration avec le japonais Naoto Fukasawa, designer de renommée internationale, lauréat du prix Isamu Noguchi en 2018 et du titre de Royal Designer for Industry remis par la British Royal Society of Arts.

Et les deux hommes semblent d’ores et déjà partager le goût des concepts épurés.

Pour mémoire, en septembre 2021, Ye avait notamment jeté son dévolu sur une maison œuvre d’art, construite par l’architecte star Tadao Ando, avec 1.200 tonnes de béton coulé et 200 tonnes d'armature en acier.