Fête des mères 2022 : ces 3 soins visage en institut à offrir

Ce dimanche 29 mai prochain, les mamans seront tout particulièrement mises à l’honneur. Et quoi de mieux qu'un soin visage en institut pour faire plaisir à celle qui le mérite le plus ? Voici 3 trois parenthèses beauté qui lui permettront de se faire chouchouter et de prendre soin de sa peau.

Un soin hydrafacial chez Skincare Agency

©Skincare Agency

S’il y a un soin efficace pour retrouver une peau nette et rayonnante, c’est bien l’hydrafacial, de chez Skincare Agency, fondé par Vanessa Marropodi. Mais dans cet élégant institut du 8e arrondissement de Paris, pas question de réaliser un soin identique à toutes les clientes, car chacun d’elles a des besoins spécifiques. Avant de commencer le protocole, on est ainsi invité à effectuer un diagnostic précis de l’épiderme grâce à Visia 7, un outil capable de dresser un bilan de la peau en quelques secondes.

Rides, taches, bactéries, boutons, points noirs… Rien ne lui échappe. Puis, direction la salle de soin, où se trouve la machine breveté hydrafacial Elite, et avec laquelle la praticienne, minutieuse, douce et à l’écoute, va réaliser, 45 minutes durant, un traitement en trois étapes réalisées successivement. A l’aide de cette machine indolore et non invasive, elle va tout d’abord nettoyer en profondeur la peau pour éliminer les cellules mortes. Puis vient l’étape du peeling à l’acide glycolique et salicylique afin de libérer les impuretés. A noter toutefois que celui-ci est léger et ne provoque que de légers picotements cutanés.

Enfin, la peau est hydratée via l’infusion d’actifs puissants (peptides, antioxydants et autres boosters anti-rides ou tâches en fonction des besoins). Après quoi on a enchaîné avec une séance de LED de 10 minutes, lunettes de protection sur les yeux, afin d’apaiser la peau. Mais contrairement à d’autres soins, on ne constate que de très légères rougeurs, qui de surcroît disparaissent rapidement. L’idéal est d’effectuer ce soin en fin de journée, pour ne pas avoir à se remaquiller. Et le soir, inutile de réaliser votre routine. Le résultat est immédiat, et les effets visibles sur le long terme. La peau est lisse, soyeuse, et repulpée.

Soin hydrafacial, Skincare Agency, 17 rue de la Trémoille (Paris 8e), 180€

UN RITUEL ÉNERGISANT CORÉEN À L’INSTITUT SEEMY COSMETICS

©CNEWS

Un résultat bluffant. Côté beauté du visage, rien de tel qu’un rituel énergisant coréen à l’institut SeeMy Cosmetics situé dans un appartement haussmannien, non loin de l’avenue Montaigne. Élaboré par Elodie Raheria, ce soin hydratant et rajeunissant, adapté à tous types de peau, est une pause enchantée qui redonne instantanément à la peau tout son éclat. Le tout, au sein d’une atmosphère cosy et raffinée. Après avoir nettoyé et exfolié l’épiderme avec des produits imprégné d'or 24 carats, la praticienne Manel s’empare d’un petit appareil de brumisation révolutionnaire.

Baptisé Airbrush Ruby-Cell, il vaporise de puissants principes actifs qui vont immédiatement atténuer les imperfections, lisser et redessiner le visage. Chaque ampoule est notamment composé d’acide hyaluronique, d’adénosine, un ingrédient anti-âge, de céramides, des lipides aidant à maintenir la peau hydratée, ainsi que des cellules souches végétales. Ces dernières prolongent la durée de vie des cellules et exercent un effet régénérant. En plus, ce soin est ponctué de massages (épaules, nuque, crâne…). Avec ses doigts de fée, l’experte nous plonge dans un état d’apaisement total.

Lift coréen, See My Cosmetics, 9 Rue de la Tremoille, Paris 8e, 1 heure/250 euros.

UN SOIN «ÉQUILIBRE PURETÉ» À L’INSITUT GUINOT

©Guinot

Pour faire peau neuve, direction l’institut Guinot Madeleine (Paris 9e). On a découvert son nouveau soin cabine «équilibre pureté» et c'est une véritable réponse aux besoins des peaux agressées par la pollution ou encore le stress et qui subissent ainsi un déséquilibre. Ce protocole manuel, qui dure près de 40 minutes, est réalisé en quatre étapes. Après avoir démaquillé et nettoyé notre visage, l’esthéticienne applique tout en douceur et par mouvements circulaires un exfoliant thermique à base de cristaux de zéolithe et d’extrait de papaye. Celui-ci va décoller en douceur impuretés et cellules mortes.

Vient ensuite l’étape du masque pureté, qui associe argile blanche et verte, et purifie la peau en absorbant l’excès de sébum. Pendant la pose du masque, on est alors plongé dans un état de relaxation tant les mains expertes d'Amaryllis nous ont détendues durant la première partie du soin. Alors que les pores sont bien dilatés, place à l’extraction des comédons puis à l’application d’un sérum crème pour rééquilibrer la quantité de sébum et resserrer les pores dilatés. A la fin de la séance, on note déjà une amélioration très nette du grain de peau et de son éclat. A noter que plus de 1.500 instituts Guinot sont éparpillés dans toute la France.

Soin «équilibre pureté», Institut Guinot Paris Madeleine, 12, rue de Sèze, Paris 9e, 40 minutes/65 euros