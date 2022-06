Cheveux : quelle coupe choisir selon la forme de son visage ?

Rond, ovale, carré, allongé… En fonction de la morphologie de son visage, certaines coupes sont à privilégier.

voici le type de coiffure à adopter pour mettre vos traits en valeur, selon l'expert en relooking Nicolas Waldorf, auteur du livre «Vous avez rendez vous ? - Les meilleurs conseils coiffure pour trouver votre style» (éd. Solar), qui rassemble les meilleurs conseils du coiffeur star.

Visage rond

Avec le visage rond, l’idéal est d’accentuer le volume sur le dessus, au niveau des racines, et un peu sur le haut des côtés, pour affiner le visage.

Typiquement, il vaut mieux éviter les carrés avec les racines plaquées et du volume au niveau des joues, car cela va arrondir la forme du visage.

Optez pour des coupes longues ou mi-longues, avec des mèches qui tombent sur le visage pour le structurer.

Visage ovale

Quand on a un visage ovale, on peut arborer un carré mi-long avec du volume sur les côtés et avoir des racines un peu plates.

La frange longue ou très dégradée, ainsi qu’une coupe longue conviennent très bien aux personnes ayant cette morphologie.

Visage allongé

Avec un visage allongé, il faut éviter de donner du volume sur le haut, comme avec des crètes, et de faire une raie au milieu, qui va avoir tendance à allonger le visage.

Pour l’adoucir, on peut se tourner vers des coupes déstructurées et des coiffages un peu flous.

Visage carré

Le visage carré peut donner un côté un peu masculin. Pour lisser les lignes et gommer les maxillaires, on va donc miser sur le volume au-dessus du crâne.

En sachant que les coupes longues, les franges rideaux un peu longue, ou les carrés longs sont particulièrement adaptés au visage carré.

Visage rectangulaire

Avec un visage rectangulaire, il va falloir apporter de la douceur avec des mouvements ondulés. Un carré long et un peu ondulé sera idéal.

Si on opte pour une coiffure trop lisse et graphique, cela va accentuer le côté rectangulaire et épaissir le visage.

Visage cœur

Il faut essayer de garder des ouvertures sur le front pour agrandir le visage. Et ce, grâce à une frange avec des mèches séparés par exemple.

Le coiffé-décoiffé et les coupes mi-longues, avec du volume sur le côté et sur le dessus, sont adaptées. Avec le visage coeur, on peut aussi arborer un carré plongeant long.

Visage triangulaire

Dans l’ensemble, tout peut convenir au visage triangulaire. Mais il vaut mieux étoffer, avoir de l’épaisseur vers le bas, et garder un front ouvert pour allonger le visage.

On évite de plaquer ses cheveux vers l’arrière et on mise sur des coupes très compactes, comme le carré cranté ou dégradé, ou légèrement plongé.

Visage hexagonale

Avec un visage hexagonal, il faut éviter les coupes trop structurées et de mettre du volume sur le bas des joues, car cela va renforcer le côté carré.

N’hésitez pas à faire revenir les cheveux vers l’avant pour féminiser et affiner le visage, et privilégiez des coiffages «fluffy», qui apportent du volume à la chevelure et arrondissent les angles.