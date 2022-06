Horoscope 2022 : voici le signe astrologique qui passera le meilleur été

L’été est bientôt là mais certains profiteront de cette période estivale plus que d’autres, selon les prédictions du célèbre astrologue Claude Alexis.

En juillet et août, les personnes nées entre le 21 mars et le 20 avril vont être comblées. En effet, d'après Claude Alexis, astrologue et voyant, le Bélier est le signe astrologique qui passera le meilleur été.

Côté cœur, «la passion reviendra en force». La planète Vénus «va renouer des liens qui s'étaient distendus et les sentiments reprendront de plus belle», affirme le spécialiste, qui tient une web TV dédiée à la voyance.

Après plusieurs mois pas faciles à vivre, «les vacances vont permettrent à ces natifs de se refaire une santé», mentale et physique, souligne Claude Alexis, qui conseille aux Bélier de «profiter de l’été pour adopter une passion relaxante».

Enfin, cette pause estivale sera aussi l’occasion de «mettre en place de nouvelles idées et de peaufiner des projets», surtout durant le mois de juillet, qui sera essentiellement dédié au travail. Le mois d’août sera quant à lui synonyme de farniente.