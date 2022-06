Fête des pères 2022 : des cadeaux mode à offrir pour le jour J

La fête des pères se profile doucement mais sûrement. Pour être fin prêt le 19 juin prochain, la planète mode se plie en quatre pour célébrer les papas comme il se doit. Entre collections capsule, modèles inspirés et pièce à personnaliser, le choix ne manque pas.

La caspule fête des pères signée Célio

© Célio

Célio signe pour la fête des pères une collection capsule de t-shirts à message. Des modèles variés affichant au choix la mention «El padre», «Le daron» ou encore à l'effigie d'Homer Simpson tout simplement qualifié de «World's best dad».

T-shirt «El Padre», Célio, 14,99 euros.

La mini collection estivale de Louise Misha

© Louise Misha

La marque féminine au style bohème chic Louise Misha célèbre les papas et signe spécialement pour l'été deux shorts de bain. «Nous ne proposons toujours pas de collection homme mais pour cette occasion particulière nous avons une surprise», a partagé la marque sur Instagram, dévoilant sur son site deux modèles aux imprimés floraux à porter en famille.

Short de bain, Louise Misha, 75 euros.

Des classiques à personnaliser chez Octobre

© Octobre Editions

Pour célébrer le premier homme de notre vie, la griffe Octobre éditions propose de personnaliser gratuitement les pièces chics et intemporelles de ses collections avec un petit mot doux. Sweat-shirts, casquettes, t-shirts, dessous, il n'y a plus qu'à craquer pour le modèle de son choix et laisser parler l'inspiration.

T-shirt Octobre Editions, 35 euros, Sweat shirt, 85 euros.

La collection «Hors Père» d'Arthur

© Arthur

Arthur, marque qui dynamise pyjamas et sous-vêtements, célèbre les papas «Hors père» (photo) et les duos père/fils avec des pièces pleines de fantaisie - du caleçon au maillot de bain - que les garçons de la famille pourront porter en même temps afin de faire la paire.

Pyjamas Hors père, Arthur, 69 euros.

La montre conectée pour les fans de Star Wars signée Garmin

© Garmin / Disney

Les fans de la franchise Star Wars vont être servis avec cette édition spéciale signée Garmin et inspirée par Dark Vador. Avec son design hommage à l'emblématique super vilain, ce modèle offre toutes les fonctions d'une montre connectée, qui bénéficie d'une autonomie de huit jours et est, en prime, dotée d'une application dédiée tout droit inspirée de l'univers de Dark Vador.

Modèle Garmin Darth Vader, 349,99 euros.

La capsule mini moi de Jules

© Jules

Les collections mini-moi ont la cote. Jules s'en inspire pour la fête des pères et propose une collection capsule de quatre modèles aux looks variés que père et fils pourront porter en duo ou pas.

T-Shirt Bonne humeur, Jules, 12,99 euros (homme) et 9,99 euros (enfant).

Le bracelet à message chez Les mots doux

© Les mots doux

Un bracelet rien que pour lui. Les mots doux, marque qui propose des bracelets à message codés en morse, signe pour la fête des pères un modèle chic et sobre dont l'association de perles forme tout simplement le nom «papa». De quoi célébrer ce lien unique entre vous et lui.

Bracelet «Papa», Les mots doux, 39 euros.