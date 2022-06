Horoscope été 2022 : Bélier, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Bélier (21 mars - 20 avril) cet été, d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

ambiance

Les vacances vous permettent de vous refaire une santé. En juillet, vous serez concentré sur votre travail. Et, comme votre avenir en dépend, mieux vaut mettre du cœur à l’ouvrage tout le mois et partir vous reposer en août. Pour autant, vous garderez la tête au bureau car un engagement important sera en pourparlers et vous ne souhaiterez pas le laisser passer.

Amour

Vénus va renouer des liens qui s'étaient distendus et les sentiments reprendront de plus belle. Ce sera la passion qui reviendra en force. Vous aurez besoin de vivre une histoire qui vous motivera et vous emmènera loin du quotidien. N’hésitez pas à vous lancer.

Travail et argent

Peaufinez les projets, mettez en place de nouvelles idées, et évitez de vous montrer agressif pour bousculer les évènements. Beaucoup de changements et d’ambitions vous serviront car vos désirs s'imposeront ainsi que vos besoins d’innover.

Santé

Votre silhouette va prendre une belle forme, profitez de l’été pour adopter une passion relaxante.

ce que claude Alexis voit

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, pour que vos projets aboutissent, négociez avec ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues au lieu d’imposer vos idées par la force. Et surtout, croyez en vous, faîtes-vous confiance.