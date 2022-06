Mode : sept pièces en crochet à adopter cet été pour coller à la tendance

Le crochet a définitivement la cote cet été. Alors que cette tendance bohème, inspirée des années 1970, investit les collections estivales, voici sept pièces à adopter pour jouer le jeu cet été.

Le top à fines bretelles

Mailles fines et jeu de crochet subtiles, le petit haut à fine bretelle est la pièce la plus facile à porter pour adopter la tendance crochet sans trop en faire non plus.

La robe bi-matière

Cette tendance s'affiche aussi par petite touche, plus discrète. Une approche idéale pour celles qui n'osent pas porter une robe 100 % crochet.

Le bob

Alors que le crochet décliné en robe, pantalon, cardigan n'est pas toujours du goût de tous, pourquoi ne pas opter pour un accessoire qui afficherait lui aussi cette succession de mailles. Parmi eux : le bob crochet, doublement tendance puisque le bob est lui aussi un must have de l'été.

La robe de plage

Avec ses mailles plus ou moins ajourées, le crochet joue la carte de la transparence. Alors quitte à ce qu'il laisse apercevoir la peau, autant jouer le jeu complètement en optant pour une robe de plage qui dévoilera un joli maillot de bain.

Le sac cabas

Toujours du côté des accessoires et pour celles qui n'oseront pas la robe de plage ajourée, le sac crochet offre une parfaite alternative : tendance et bohème.

L'espadrille plate-forme

Le crochet est partout et s'adopte de la tête aux pieds, avec des modèles qui s'inspirent de cette tendance phare de l'été et la décline jusqu'aux petons pour un style bucolique.

Le maillot triangle

Aucune pièce n'échappe au crochet. Pas même les maillots de bain qui alignent eux aussi de jolies mailles ultra seventies.