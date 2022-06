Horoscope été 2022 : Taureau, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Taureau (21 avril - 20 mai) cet été, d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

ambiance

En juillet, la confusion régnera autant sentimentalement que professionnellement. Et vous aurez parfois le sentiment d’étouffer. En août, votre foyer sera à l’honneur et vous entreprendrez de grands travaux d’intérieur. Partez en vacances dans n’importe quel endroit pourvu que la mer, la montagne ou la campagne et le soleil, soient au rendez-vous.

Amour

Vos amours devraient bien se porter et vous faire oublier les déconvenues, les déceptions et les manques de toutes sortes. De bonnes planètes viendront vous accompagner dans vos projets sentimentaux. Tout sera fluide mais, prudence, des actes manqués pourraient venir vous contrarier.

Travail et argent

Vous serez bien soutenu dans vos affaires et vous aurez la bienveillance de personnes qui apprécieront vos talents et vos idées. Vous irez avec facilité au maximum de vos capacités et votre objectif sera de viser toujours plus loin et plus haut. Attention à savoir prendre de la distance.

Santé

L’activité vous ira bien. Sous le coup de belles pulsions, vous choisirez les sports ou les formes de détente qui vous conviennent.