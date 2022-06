Cette fonctionnalité permet de tester des chaussures depuis chez vous

Grâce à une nouvelle fonctionnalité dénommée «Virtual Try-On for Shoes» intégrant la réalité augmentée, Amazon a développé une méthode pour essayer n’importe quel modèle de basket à distance. Disponible aux Etats-Unis et au Canada, cet ajout devrait être accessible dans le monde entier dans un futur proche.

La technologie au service de la mode au quotidien. C’est le concept proposé par la nouvelle fonctionnalité «Virtual Try-On for Shoes» lancée par l’application Amazon sur iOS aux Etats-Unis et au Canada dès le jeudi 9 juin.

Can shoe believe it?!





Our latest innovation, Virtual Try-On for Shoes, lets you try on shoes from the comfort of your home or on the go. https://t.co/JkTNWMN2E5 pic.twitter.com/Clc3c1uW8m — Amazon (@amazon) June 9, 2022

En utilisant la réalité augmentée, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de l’application Amazon de tester de nombreux modèles et coloris d’une chaussure à distance sur des chaussures de marques comme Reebok, New Balance ou encore Adidas.

Dans les faits, l’utilisation de la nouvelle fonctionnalité est simple : après avoir scanné un QR Code disponible sur le site internet d'Amazon et avoir repéré un modèle de chaussure à votre convenance sur l’application, il suffit de cliquer sur «Essai virtuel» sur la fiche produit de la chaussure désirée. Grâce à la caméra de votre téléphone, vous pourrez voir le rendu des chaussures portées à vos pieds et même modifier les colories selon vos envies.

«Proposer davantage de marques et de modèles»

«L'objectif d'Amazon Fashion est de créer des expériences innovantes qui rendent les achats de mode en ligne plus faciles et plus agréables pour les clients. Nous sommes ravis de lancer l'essai virtuel pour les chaussures, afin que les clients puissent essayer des milliers de styles de marques qu'ils connaissent et aiment à leur convenance, où qu'ils soient. Nous sommes impatients d'écouter les commentaires de nos clients et d'en tirer des enseignements pour continuer à améliorer l'expérience et à proposer davantage de marques et de modèles», a expliqué Muge Erdirik Dogan, la présidente d’Amazon Fashion, lors du lancement de la fonctionnalité.

Si la fonctionnalité est seulement disponible au Canada et aux Etats-Unis actuellement, elle devrait rapidement se démocratiser dans le monde et même s’étendre sur Android afin de toucher un public plus large.