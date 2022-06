Horoscope été 2022 : Gémeaux, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe des Gémeaux (21 mai - 21 juin) cet été, d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

AMBIANCE

De nouvelles responsabilités vont se présenter et vous les accueillerez avec le sourire comme une récompense après tant d’efforts fournis. En juillet, vous mettrez tous les atouts de votre côté pour arriver à vos fins, mais vous manquerez de souplesse de caractère. En août, il sera difficile de résister à vos projets audacieux, vous serez en pleine créativité.

Amour

Vous aurez l'impression que l'on cherche à vous enfermer ! Et vous résisterez. Mais les beaux jours apportent l’apaisement et des sentiments plus acceptables, compte tenu de votre personnalité. Après quelques turbulences et un passage à vide, Vénus vous offrira un bel été.

Travail et argent

Les soucis financiers devraient se dissiper et la chance vous permettra de voir l’avenir sous un jour meilleur. Bien sûr, le choix des personnes qui peuvent vous élever dans votre carrière sera décisif. Si vous souhaitez que les choses se concrétisent, il vous faudra aller vers du réalisable.

Santé

Allez vers des activités qui vous séduisent et vous passionnent. Et entourez-vous d’amis avec lesquels partager de beaux moments de détente.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, durant cet été, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour sublimer vos aspirations et vos rêves. Pour éviter les coups du sort, écoutez-vous et n’allez pas vers tout ce qui ne vous ressemble pas.