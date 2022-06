Horoscope été 2022 : Cancer, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Cancer (22 juin - 22 juillet) cet été, d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

ambiance

En vacances, en apparence vous serez serein ! Mais à l’intérieur, le mal-être dominera sans trop savoir pourquoi. Adonnez-vous au sport et faites-vous plaisir. En juillet, vous roucoulerez plus que vous ne travaillerez. Et en août, vous pourrez compter sur l’avis précieux de personnes influentes qui vous aideront à progresser dans votre travail. Ainsi vos ambitions seront comblées.

Amour

L’été vous sera chaleureux dans tous les sens du terme. Vénus s’occupera de vous et il sera question de promesses d’avenir, de projets et d’amour. Attendez-vous à des surprises comme vous les aimez. Vous attaquerez la rentrée avec le sentiment que tout va désormais pour le mieux.

Travail et argent

Les propositions arrivent de toutes parts et de nouvelles amitiés vous comblent. Le souhait de vivre autrement vous encouragera à prendre des initiatives et à saisir les chances qui vont se présenter. Mais durant la période estivale, faîtes le dos rond. Attendez la rentrée pour imposer vos directives.

Santé

Vous n'aurez pas vraiment envie de faire des efforts et il faudra vous secouer pour vous obliger à entretenir une activité sportive.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, osez imposer vos projets et vos convictions. Mettez tout en œuvre pour que les choses changent comme vous le désirez et faîtes en sorte que l’on comprenne et réponde à vos envies.