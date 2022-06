Près d'un jeune âgé de 16 à 30 ans sur deux passe plus de 6 heures par jour devant les écrans

Une étude publiée ce mardi 14 juin révèle une tendance addictive des jeunes de 16 à 30 ans envers les écrans numériques, avec près de 50% d’entre eux déclarant passer plus de 6 heures par jour sur ces écrans.

Une addiction en progression depuis un an. Basé sur 3.500 témoignages de personnes âgées de 16 à 30 ans, le baromètre Ipsos/Macif dévoilé ce mardi 14 juin montre que près d’un sondé sur deux passe plus de 6 heures par jour devant les écrans.

Pire encore, 70% des jeunes questionnés ont déclaré «avoir perdu le contrôle au moins une fois au cours des 12 derniers mois», soit une hausse de 9% par rapport au dernier baromètre publié l’an dernier. Ils ont été 63% à assurer avoir perdu la notion du temps et 48% à rencontrer des problèmes de sommeil.

Une perte de contrôle liée à cette addiction en hausse

En comparaison avec les autres addictions plus «traditionnelles», comme le tabac, l’alcool ou les drogues, la dépendance aux écrans interactifs a été la plus marquée en un an. «C’est sur cette consommation que la proportion de jeunes ayant déclaré avoir perdu le contrôle a le plus augmenté», détaille le baromètre.

Plus de la moitié des sondés ont affirmé avoir perdu le contrôle au moins dix fois dans l’année, contre 45% dans la précédente enquête. Un tiers des jeunes interrogés ont aussi déclaré avoir développé des problèmes de vue en raison du temps conséquent passé devant les écrans.

Pourtant, la note donnée par l’ensemble des sondés pour estimer le risque lié à une consommation excessive d’écrans a été de 5,2/10, contre 6,5/10 pour l’alcool, 7/10 pour le tabac et 7,5/10 pour le cannabis. Plus inquiétant encore, «seuls 8% des jeunes attribuent un risque maximal (avec des notes comprises entre 9 et 10/10)» concernant l’addiction aux écrans.