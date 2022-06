Horoscope été 2022 : Vierge, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe de la Vierge (23 août - 22 septembre) cet été, d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

ambiance

Enclin à alterner vacances et travail, vous n’arriverez pas à laisser votre vie professionnelle au placard. En même temps, vous rêverez d’une plage de sable où vous pourriez vous prélasser sans culpabilité. Ne soyez pas inquiet de laisser quelques dossiers en attente et exercez votre énergie et votre créativité à prendre du bon temps. D’autant que votre été verra l’élaboration de projets audacieux.

Amour

Vénus vous permettra de profiter des relations amoureuses comme vous les aimez et d’apporter les preuves d'amour que l’on vous demande. Votre raison devra s’effacer au profit de la passion. L'été s'annonce serein mais essayez d’être tolérant avec ceux qui se meurent d’amour pour vous.

Travail et argent

Les opportunités ne manqueront pas et il faudra privilégier l’essentiel. Ne pas choisir la facilité ! Comme l'été vous sera bénéfique pour faire avancer votre carrière, réfléchissez à vos objectifs et ne vous dispersez pas, la clef de la réussite en dépendra.

Santé

Vous devrez évacuer le stress en vous relaxant et en vous défoulant physiquement. Pensez à la méditation salvatrice.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, les opportunités seront omniprésentes. A vous de mettre en avant vos intérêts et non pas en faire profiter les autres sans raison. Cet état d’esprit écartera les projets hasardeux ou chimériques.