Horoscope été 2022 : Balance, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe de la Balance (23 septembre - 22 octobre) cet été, d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Ambiance

Vous allez être heureux, voire même euphorique ! Vous le serez en début du mois de juillet et vous le resterez tout l’été. La chance vous sourit. Vous allez vivre un véritable conte de fées. Vous analyserez sainement votre carrière et vous mettrez en place de nouveaux projets. En août, vous serez téméraire, ce qui provoquera beaucoup d’admiration autour de vous.

AMOUR

Vénus et Jupiter associés vont créer de belles surprises en provoquant coups de foudre, rapprochement ou jolies retrouvailles. De folles passions se teinteront d’espoir mais il existera aussi un climat de tension un peu oppressant par moments. Bref, côté cœur, l’été prendra vraiment ses quartiers !

Travail et argent

On vous fera des propositions audacieuses, à vous de faire les bons choix et ne pas hésiter trop longtemps. Saturne vous aidera à bien réfléchir et vous encouragera à approfondir les projets proposés. Attention cependant à ne pas prendre des risques intempestifs.

Santé

Le stress risque de vous guetter ! Choisissez des danses explosives, des sports un peu fous ou des expressions artistiques de grande envergure.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, n’allez pas trop vers les excès en tous genres. Gérez les choix précipités et acceptez les compromis et la bienveillance qui vous conduiront vers l’harmonie que vous recherchez en permanence