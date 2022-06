Horoscope été 2022 : Scorpion, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Scorpion (23 octobre - 22 novembre), d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Ambiance

L’été sera marqué par des retrouvailles inattendues et presque inespérées avec des amis ou des proches, chers à votre cœur, et qui ne s’étaient pas manifestés depuis longtemps. Attendez-vous à beaucoup d’émotions. En juillet, vous prendrez la vie avec légèreté. Essayez de garder la tête froide, même si votre cœur s’enflamme car, en août, vous brûlerez des feux de la passion.

AMOUR

Cette année, Jupiter protège vos amours. Vénus en Cancer vous fera vivre des sentiments amoureux de manière concrète et surprenante. Et vous allez adorer. Votre sens de la démesure sera à son maximum, rien ne sera trop beau pour épater ou séduire celui ou celle qui fera battre votre cœur.

Travail et argent

Vous ne laisserez aucune place à la demi-mesure et, surtout, vous ne souhaiterez pas perdre de temps. Côté finances, optez pour la négociation. Vos projets ainsi que vos idées seront retenus et pourraient vous valoir de belles rentrées. Faîtes confiance à votre bon sens et à votre intuition.

Santé

On vous verra passer de la vitalité à de sombres humeurs. Comme le recul et la méditation vous seraient profitables, prenez les bonnes décisions.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, ne soyez ni radical ni sectaire, laissez s’exprimer en vous celui qui, avec sensibilité et justesse, peut accéder aux grandes causes et à l’admiration de tous.