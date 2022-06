Astrologie : voici quel signe est compatible avec le Cancer

A partir du 22 juin et jusqu’au 22 juillet, les personnes nées sous le signe du Cancer sont à l’honneur. L’occasion de faire un point sur leurs compatibilités amoureuses.

Avec qui les natifs du Cancer ont-ils le plus d'atomes crochus ? Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, ce signe très famille et câlin s’entend tout particulièrement avec les signes appartenant au même élément que lui, à savoir l’Eau.

«Le Cancer a des chances de vivre une belle idylle avec un autre Cancer, les Poissons et le Scorpion car ils vont se comprendre, et être connectés». Entre eux, «c’est chimique, magnétique», souligne-t-elle.

La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, précise toutefois que «le Scorpion peut avoir des propos piquants, or le Cancer est un être susceptible», car gouverné par la Lune.

Le Cancer est aussi compatible avec les signes de Terre car «l’eau nourrit la terre». Plus précisément, il forme un bon duo avec une Vierge, ou un Taureau. Ces natifs aident cet animal à pinces à «s’ancrer davantage dans la réalité».

De plus, «le Taureau est doux et attentionné, et le Cancer aime plus que tout être dorloté», explique Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Avec le Capricorne en revanche, le troisième signe de Terre, «c’est tout ou rien».

Ce sont des signes opposés. Ainsi, «soit ils ne s’entendent pas du tout, soit ils se complètent très bien». A noter que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.