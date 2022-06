Ces 5 choses à ne surtout pas faire pendant un orage

Onze départements de l’Est de la France sont classés en vigilance orange «orages». Chaque année, entre 100 et 300 personnes sont mêmes victimes de la foudre dans le pays. Alors plutôt que de foncer vous abriter sous un arbre, adoptez les bons réflexes en évitant 5 faux pas sous les éclairs.

se réfugier sous un arbre ou sous son parapluie

Cela semble évident et pourtant, chaque année, certains tentent le diable. Le risque d’être foudroyé en s’abritant sous un arbre est multiplié par 50… Météo France déconseille également d’y garer sa voiture : les cimes, clochers et autres poteaux constituent, pour les éclairs, le chemin le plus court pour rejoindre le sol.

De même, le parapluie est à proscrire : tout ce qui peut conduire l’électricité doit rester à distance de votre tête. Mieux vaut affronter un peu de pluie que la charge électrique d’un éclair.

Ouvrir les portes et les fenêtres

Le mot d’ordre en cas d’orage : se confiner ! Gardez portes et fenêtres bien fermées, évitez un maximum les courants d’air. Non pas pour éviter la foudre, qui ne rentrera pas à priori chez vous, mais par simple précaution : nul n’est en effet à l’abri d’un coup de vent particulièrement violent.

Laisser sur secteur vos appareils électroniques

Il est tentant de vous installer confortablement sous un plaid dans votre canapé, télévision allumée, pendant un orage. Pourtant, c’est à éviter.

Au contraire, débranchez tous les appareils qui ne vous sont pas indispensables : téléphone fixe, ordinateur, aspirateur ou encore antenne TV sont par exemple très sensibles aux surtensions. Si vous avez besoin de joindre quelqu’un, privilégiez votre mobile.

Remettre en route la cheminée

Si vous avez froid, optez pour un gros pull ou une bouillotte : pendant un orage, plutôt que de faire du feu, il faut cloisonner votre maison. Fermez donc la trappe de votre cheminée.

Prendre un bain ou une douche

Un geste anodin, pourtant potentiellement mortel en cas d’orage. Si la foudre touche votre maison, l’électricité peut passer par la tuyauterie et vous blesser.

Retenez-vous également de faire la vaisselle : il est recommandé de vous tenir à distance des pièces en métal, comme les robinets.