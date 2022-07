Ce signe astrologique serait le plus râleur

On râle tous de temps en temps, mais certains plus que d’autres. Selon l’astrologie, deux signes ont souvent la fâcheuse tendance de se plaindre : le Scorpion et le Cancer.

Dirigé par Mars, planète de l’action, et Pluton, planète symbolisant notamment l’angoisse et la morosité, le Scorpion a «tendance à ruminer et peut faire la tête plusieurs jours s’il est contrarié», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

Les personnes nées sous ce signe de Feu ont «un côté très piquant», et ne savent pas cacher leur mécontentement. Quand quelque chose ne va pas dans leur sens, «elles le font savoir en râlant», ajoute la spécialiste, aussi experte en connexion intérieure et relation de couple.

De son côté, le Cancer est un être «hypersensible». Gouverné par la Lune, qui régit les émotions et les humeurs, ce signe d’Eau est «souvent grincheux». Il est connu pour ses sautes d’humeur, et «trouve toujours une raison de se plaindre».

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.