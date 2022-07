Voici les 10 plages préférées des Français en 2022

La France et son littoral ont toujours la cote auprès des vacanciers l’été. Alors que les vacances sont sur le point de commencer, voici le classement des dix plages préférées des Français en 2022, selon le site de location Holidu et Google maps. Et la grande gagnante se trouve en Bretagne.

La Bretagne en vedette. Le site de location Holidu s'est penché en juin dernier sur les plages chères aux Français. Pour ce faire, il a pris en compte les sites réunissant plus de 500 commentaires sur Google maps et pour chacun fait la moyenne des notes attribuées par les internautes afin de dresser le palmarès des dix plages préférées des Français en 2022.

La Bretagne en tête du classement

Et c'est une plage du littoral breton qui se hisse à la première place. La grande plage de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, également appelée plage du Sillon, arrive en tête des plages préférées des Français devant un autre site breton. La plage de la torche, cette fois située dans le Finistère, se hisse sur la seconde marche du podium, suivi du site de Petite Terre, en Guadeloupe, qui vient clôre le trio de tête.

Avec pas moins de quatre plages dans le top 10 – le site de la baie des Trépassés, dans le Finistère, et le Grande Plage de Saint-Lunaire, en Ille-et-Vilaine, arrivant respectivement à la 7e et 10e position – la Bretagne se taille incontestablement la part du lion dans le cœur des vacanciers.

La Guadeloupe fait également rêver puisque trois de ses plages figurent dans ce classement. Outre une belle troisième place, l'Île voit la plage de Grande Anse arriver sur la quatrième marche du podium et celle de La Perle à la sixième place.

La Corse et la région PACA peu présentes

Coup dur en revanche pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'île de beauté. Les deux régions ne sont citées qu'une seule fois avec respectivement la calanque de Port Pin, dans les Bouches-du-Rhône (5e) et la plage de Saleccia, en Haute-Corse (9e).

Dans les Hauts-de-France, la plage du Cap Blanc-Nez, avec vue sur les falaises de la côte d'opale, se classe de son côté en huitième position des étendues de sable préférées des Français.

Les côtes landaises, pourtant largement plébiscitées pour les vacances, sont quant à elles totalement absentes de ce top 10.