Sneakers : les plus belles paires pour un été aux couleurs pastel

Rien de tel que les couleurs pastel pour donner un peu de douceur à nos sneakers préférées. Voici une petite sélection idéale pour profiter de la saison.

Saucony Shadow 6000

Pureté et fraîcheur, avec cette version de la Shadow 6000. Fidèle à son image Outdoor, la marque américaine Saucony voulait un coloris proche de la nature, avec un recours à des matières nobles comme un cuir velouté, très doux. Au niveau du confort, l'expertise de Saucony en matière de Running se voit à tous les étages, avec des finitions de haut niveau et une semelle idéale autant pour la campagne que pour la ville.

Shadow 6000, Saucony, 150 €

Diadora N9002 Camo

La marque italienne Diadora n'en finit plus de nous étonner, depuis quelques années, avec des modèles de grande qualité et une touche de vintage très réussie. C'est le cas à nouveau avec cette N9002 en version Camo, qui mêle habilement les couleurs les plus douces,tout en les rehaussant avec un orange vif.

N9002 Camo, Diadora, 130 €

Adidas Forum Exhibit Low Rose

La Forum d'Adidas en version Low

Forum Exhibit Low Rose, Adidas, 115 €

Nike Dunk Low next nature

Un design indémodable et une coloris plein de fraîcheur. La Dunk Low, chaussure phare sur les parquets américains dans les années 1980, revient avec cette déclinaison Next nature, composée d'au moins 20 % de matières recyclées. Dans ce coloris White mint d'une grande douceur, elle mixe avec classe le blanc et le vert pâle, pour un effet à la fois tendance et discret.

Dunk Low Next nature, Nike, 99,99 €

Puma Mayze

La collaboration entre Dua Lipa et Puma, lancée en 2021, est toujours fructueuse.

La chanteuse britannique propose aussi des vêtements dans sa collection, mais notre préférence va à ses paires de Mayze, à la semelle compensée. De nombreux coloris sont disponibles, mais on aime le combo Puma White-Arctic Ice, particulièrement réussi.

Mayze Leather S, Puma, 110 €