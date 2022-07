Mode : cinq bobs à adopter cet été

Le bob est la star de l’été. Déjà plébiscité la saison dernière, il arrive en tête des tendances estivales et se décline sous toutes les couleurs et dans toutes les matières.

En crochet, uni, version tie and dye, en denim… voici cinq modèles de ce couvre-chef, porté à l'origine par les pêcheurs et les soldats américains dans les années 1940 avant de coiffer les rappeurs dans les années 1990, à adopter en ville ou à la plage cette année.

Le bob en crochet

Alors que le crochet se fait la part belle dans les collections estivales cet été, le bob s'acoquine à cette tendance forte. L'occasion pour ce couvre-chef phare de troquer la toile pour les mailles avec à le clef un look bohème et des modèles plus champêtres qu'urbains.

Le bob uni

Le bob uni figure parmi les classiques du genre. Mais cet été, outre le noir, le bleu ou encore le blanc, il joue aussi la carte de la couleur et se pare de coloris intenses, à l'instar du rose, l'une des nuances phares de cette saison.

Version tie and dye

La tendance tie and dye a la cote depuis l'été dernier. Ces jeux et dégradés de couleurs s'invitent eux aussi sur les bobs, qui décidemment ne passent à côté d'aucune tendance.

Le modèle à motifs

A rayures, à fleurs ou à imprimés géométriques, le bob ne s'interdit rien cet été et s'habille de motifs en tous genres. Il ne reste plus qu'à choisir selon ses affinités.

Le bob en denim

Parce que l'été on troque son jean préféré pour des tenues plus légères, les accros au denim peuvent se rassurer. Le bob se décline dans toutes les matières, notamment dans des versions denim graphiques.