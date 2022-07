Fitness, surf, pétanque... quels sports pratiquent les stars en vacances ?

Les vacances sont propices à la pratique du sport et les célébrités ne dérogent pas à la règle. Yoga, fitness, sports nautiques... de Vincent Cassel à Victoria Beckham, en passant par Teddy Riner ou Guillaume Canet, ils sont nombreux à mettre à profit les congés d'été pour s'adonner à de multiples activités sportives.

Une large palette. Du fitness à la capoeira, art martial auquel se frotte Novak Djokovic, en passant par le baseball, la pétanque, le surf classique ou sa version foil et même électrique, les pratiques douces ont la cote et les sports nautiques s'invitent largement dans le programme des stars cet été. Et cette année, la palme d'or revient, tout logiquement, à un acteur, Vincent Cassel, qui a récemment partagé une vidéo impressionnante de sa performance en surf-foil.

Vincent cassel as du surf-foil

Vincent Cassel a cédé aux sirènes du surf-foil et a offert sur son compte Instagram une demonstration impressionnante de cette pratique sportive de plus en plus en vogue. Contraction de surf et foil - un aileron placé sous la planche - le surf-foil permet de survoler l'eau en évitant les frottements. Et l'acteur a visiblement largement pris le pli.

Victoria Beckham accro au fitness

Victoria Beckham est une accro au fitness, comme en témoigne son mari l'ex-footballeur David Beckham dans une vidéo pleine d'humour. Il a pris son épouse en flagrant délit d'exercices. Une séquence qu'il a accompagné d'un message : «Je ne peux même pas prendre mon café sans les exercices de Vic».

Novak Djokovic s'adonne à la capoeira

L'ex-numéro un mondial de tennis Novak Djokovic a profité de ses vacances pour s'entraîner à la capoeira, art martial afro-brésilien, avec le maître brésilien Pulmao.

Guillaume Canet adepte de la pétanque

Oui, la pétanque est un sport. Elle a une fédération et des championnats du monde. Une activité que Guillaume Canet pratique cet été, la considérant même avec humour comme «un sport extrême».

Sylvie Tellier reine du réveil musculaire

La présidente du Comité Miss France est adepte du fitness. C'est en Corse que Sylvie Tellier se lance face à la mer dans une séance de réveil musculaire, entre étirements et squats.

Laury Thilleman toujours fan de surf

Fan de surf et de van life, Laury Thilleman ne perd jamais une occasion de pratiquer sa passion, que ce soit dans le Sud-Ouest ou en Bretagne, comme en juillet dernier.

Teddy Riner manie la batte de baseball

A l'occasion du PSG Japan Tour qui l'a conduit à Tokyo, le quintuple médaillé olympique a quitté, le temps d'un instant, les tatamis pour s'essayer à la pratique du baseball.

Sébastien Loeb glisse en surf électrique

Sébastien Loeb troque de son côté la terre ferme et la course automobile pour une nouvelle activité nautique : le surf électrique. Une «machine sensationnelle», estime-t-il, qui permet de voguer sur l'eau grâce à une planche dotée d'un moteur électrique.