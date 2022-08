Horoscope : Comment connaître le décan de votre signe astrologique ?

En astrologie, chacun des douze signes du Zodiaque est divisé en trois décans. Connaître le sien permet d’affiner l’étude de son profil astrologique et d’avoir des prédictions plus précises. Et pour savoir si on appartient au premier, deuxième ou troisième décan, il suffit de connaître… sa date de naissance.

BÉLIER (21 MARS – 20 AVRIL)

Premier décan : du 21 mars au 30 mars

Deuxième décan : du 31 mars au 9 avril

Troisième décan : du 10 avril au 20 avril

TAUREAU (21 AVRIL – 20 MAI)

Premier décan : du 21 avril au 30 avril

Deuxième décan : 1er au 10 mai

Troisième décan : du 11 au 20 mai

GEMEAUX (21 MAI – 21 JUIN)

Premier décan : du 21 au 31 mai

Deuxième décan : du 1er au 10 juin

Troisième décan : du 11 au 21 juin

CANCER (22 JUIN – 22 JUILLET)

Premier décan : du 22 juin au 1er juillet

Deuxième décan : du 2 au 11 juillet

Troisième décan : du 12 au 22 juillet

LION (23 JUILLET – 22 AOÛT)

Premier décan : du 23 juillet au 1er août

Deuxième décan : du 2 au 12 août

Troisième décan : du 13 au 22 août

VIERGE (23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE)

Premier décan : du 23 août au 3 septembre

Deuxième décan : du 4 au 13 septembre

Troisième décan : du 14 au 22 septembre

BALANCE (22 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE)

Premier décan : du 23 septembre au 2 octobre

Deuxième décan : du 3 au 13 octobre

Troisième décan : du 14 au 22 octobre

SCORPION (23 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE)

Premier décan : du 23 octobre au 2 novembre

Deuxième décan : du 3 au 13 novembre

Troisième décan : du 14 au 22 novembre

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE – 21 DÉCEMBRE)

Premier décan : du 23 novembre au 2 décembre

Deuxième décan : du 3 au 12 décembre

Troisième décan : du 13 au 21 décembre

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE – 20 JANVIER)

Premier décan : du 22 au 31 décembre

Deuxième décan : du 1er au 11 janvier

Troisième décan : du 12 au 20 janvier

VERSEAU (21 JANVIER – 18 FÉVRIER)

Premier décan : du 21 au 30 janvier

Deuxième décan : du 31 janvier au 9 février

Troisième décan : du 10 février au 18 février

POISSONS (19 FÉVRIER – 20 MARS)

Premier décan : du 20 au 29 février

Deuxième décan : du 1er au 10 mars

Troisième décan : du 11 au 20 mars