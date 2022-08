Voici les meilleures heures pour faire du sport et maximiser sa perte de poids

En complément d’une alimentation saine et équilibrée, la pratique du sport favorise la perte de poids. Toutefois, les effets ne sont pas les mêmes sur le corps en fonction du moment de la journée.

Il faut savoir qu’au fil de la journée, la corps secrète différentes hormones (adrénaline, cortisol, leptine, insuline…), et leur production va avoir une influence, plus ou moins positive, sur le déstockage des graisses et la stimulation du métabolisme.

Alors, pour maximiser sa perte de poids, est-il préférable de se dépenser le matin, le midi, ou le soir ? En réalité, tout dépend de l’activité. Le matin, il vaut mieux éviter de s’imposer un jogging ou un cours intense d'abdos-fessiers.

Entre 7h et 10h : UNE ACTIVI​TÉ DOUCE

Et pour cause, l’organisme sort d’une période de jeûne de plusieurs heures, et ne dispose pas d’un gros stock d’énergie, et la séance pourrait être contre-productive. Sans compter le risque de malaise et de blessures.

Entre 7h et 10h, il est ainsi recommandé d’opter pour des activités dites douces, comme le pilate, le yoga, ou encore la marche, qui vont réveiller le corps et permettre d’affiner et de sculpter sa silhouette progressivement.

entre 10h et 12h : place à l'endurance

Entre 10h et 12h, le petit-déjeuner complet que l’on a pris plus tôt dans la matinée a été digéré, on a donc davantage d’énergie, et les hormones impliquées dans le déstockage des adipocytes sont de sortie.

De plus, notre glycémie (taux de sucre dans le sang) est basse, donc notre niveau d’insuline aussi. Or, cette hormone empêche l’organisme de brûler des graisses. Cette période est ainsi propice à la perte de poids.

On peut en profiter pour pratiquer un sport plus endurant, comme la natation, le footing, ou bien le vélo, et ce, pendant une heure environ. Pour se donner vraiment à fond, il est toutefois préférable d’attendre un peu.

Entre 17h et 19h : un sport à haute intensité

Entre 17h et 19h, c’est la période idéale pour faire une séance plus longue et un sport à haute intensité, et ainsi puiser dans les réserves de graisses. Force musculaire, oxygénation, capacités cardiaques… Tous les signaux sont au vert dans l’organisme.

Selon les chronobiologistes, c’est le moment d’enfiler ses baskets et de suivre un cours de step, crossfit, d’abdos-fessiers, de boxe, d’aller courir ou nager à un rythme plus soutenu, ou encore de faire de la musculation.

après 20h : retour au calme

En revanche, après 20h, ce type d’activités mettent le corps dans un état de surexcitation et peuvent altérer l’endormissement et la qualité du sommeil. Il est donc conseillé, comme le matin, de miser sur un sport plus doux.