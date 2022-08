Canicule : ces 10 objets à ne jamais laisser dans une voiture quand il fait chaud

Alors que les vagues de chaleur successives se multiplient en France comme sur l'ensemble de la planète cet été, voici un récapitulatif des 10 objets à ne pas laisser dans votre véhicule en cas de chaleur extrême.

Les appareils électroniques

Comme cela est expliqué sur leur notice d’utilisation, les appareils électroniques n’aiment pas la chaleur, d’autant plus si ces derniers sont dotés d’une batterie au lithium. D’après Apple, des températures excédant les 35°C endommagent de manière irréversible la batterie de l’appareil.

Plus généralement, une surchauffe d’un appareil électronique peut causer des dommages à ses composants, affectant également les performances de l’appareil sur le long terme.

Les parfums, déodorants et désinfectants pour les mains

A l’image des appareils électroniques, les produits contenant de l’alcool, comme les déodorants, les parfums et les désinfectants pour les mains, doivent être tenus à l’écart de la chaleur.

En cas d’exposition à une température élevée, l’alcool s’évapore, faisant perdre les extraits de parfum et mettant sous pression le gaz contenu dans les aérosols. Dans ce cas, les produits contenant de l’alcool deviennent inflammables voir explosifs, ce qui peut naturellement être dangereux.

En ce qui concerne les désinfectants, l’évaporation de l’alcool liée à la chaleur rend inefficace le produit puisque c’est l’alcool qui élimine les germes.

La crème solaire

Il ne faut pas laisser de la crème solaire dans votre voiture sous peine de voir le produit perdre de son efficacité. En effet, la chaleur fait perdre les effets protecteurs de la crème solaire face aux rayons UV. A noter qu’il s’agit de l’un des produits qui se détériorent le plus rapidement sous l'effet de la chaleur.

La nourriture

Afin d’éviter une intoxication alimentaire, il est recommandé de respecter la chaîne du froid et de ne pas laisser certains aliments en pleine chaleur. Parmi les aliments potentiellement dangereux pour l’Homme, les œufs, la charcuterie, les produits laitiers, la mayonnaise, le poisson cru ou encore la viande hachée ne doivent pas être exposés à des températures excessivement hautes.

A noter que les bactéries à l'origine des maladies d'origine alimentaire doublent toutes les 20 minutes à température ambiante.

Les boissons gazeuses et alcoolisées

Les boissons gazeuses et alcoolisées n’apprécient pas l’exposition au soleil ou à la chaleur. Les canettes de sodas peuvent notamment exploser en cas de chaleur extrême, alors que cette dernière peut également faire sauter le bouchon des bouteilles de vin.

Les bouteilles d'eau

Au-delà de la sensation désagréable liée à une eau chaude restée trop longtemps sous une température excessive, l’exposition des bouteilles d’eau à la chaleur est dangereuse pour la santé de l’Homme.

Des études ont prouvé qu’une bouteille d’eau en plastique libère des substances cancérogènes, comme les phtalates et le BPA, si elle est maintenue en plein soleil pendant un certain temps.

Les vêtements et serviettes de plage

Il est également vivement conseillé de ne pas laisser dans votre véhicule des vêtements de plage humides, comme des serviettes mouillées ou des maillots de bain, afin d’éviter la prolifération de bactéries et de levures responsables d’une infection.

Les briquets

Parmi les recommandations fréquemment faites, celle déconseillant de laisser un briquet exposé à un environnement chaud est commune. Sous l’effet de la chaleur et du soleil, le briquet présente un risque d’incendie.

Le maquillage et les lunettes de soleil

Le maquillage et les produits de beauté ne doivent pas non plus être laissés dans la voiture en période de chaleur sous risque de voir ces produits fondre. Cela peut entraîner l’apparition de traces particulièrement difficiles à enlever.

Dans la même lignée, il est déconseillé de laisser des lunettes de soleil dans un environnement similaire car la chaleur peut déformer les montures si elles sont en plastique. Dans le cas où vous posséderiez des lunettes à monture métallique, il est recommandé de les laisser refroidir pour ne pas vous brûler en les mettant dès votre retour en voiture. Il faut enfin faire attention à l’effet loupe causé par les verres, pouvant provoquer un incendie.

Les médicaments

Il ne faut pas non plus exposer des médicaments sous une forte chaleur, comme cela est explicitement précisé sur les notices. En effet, cela peut entrainer une inefficacité du produit, voir même l’apparition d’effets indésirables.