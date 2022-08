Horoscope : voici le «sixième sens» de chaque signe astrologique

Chacun des douze signes du Zodiaque possèderait son propre sixième sens. Selon les principes de l'astrologie, ce pouvoir psychique pourrait nous aider à faire les bons choix, à condition de le connaître et savoir l’écouter. Voici le vôtre en fonction de votre date de naissance, et d’après les analyses du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Bélier (21 MARS – 20 AVRIL)

Il est actif, fonceur, toujours dans l’action et le moment présent. Le Bélier est un anticonformiste qui n’aime pas se projeter dans l’avenir et qui préfère choisir de réaliser ses rêves au jour le jour avec l’impulsivité qui le caractérise.

Dynamique, joyeux, il aime profiter de la vie et de ses plaisirs avec passion, mais il est vrai quil agit souvent sans réfléchir. Ce n’est pas un stratège, et il agira plutôt à la façon d’un guerrier qui fonce dans le tas avec détermination et une volonté exemplaire.

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, le Bélier est vif, spontané et possède un sixième sens très développé car il est empreint d’énergie mentale. C’est le roi des rêves prémonitoires. Ses intuitions lui apportent beaucoup de vérité sur les choses et les gens.

TAUREAU (21 AVRIL – 20 MAI)

Le Taureau possède le sens de la famille et de la transmission, et a à cœur de s'épanouir au milieu des siens. Bon vivant, jovial et enthousiaste, il est apprécié et toujours bien entouré. Sa personnalité attire la sympathie et le travail est pour lui une source d’enrichissement personnel car il aime le confort et les biens matériels.

Cependant, il recherche la sécurité affective. D’où un souci, côté intuition, car il n'a pas toujours de chance et rencontre beaucoup d’obstacles avant d’arriver à ses fins. Ses intuitions ne sont pas évidentes parce qu'il est trop connecté à la terre.

Comme il est très intuitif sur les mauvaises ondes qui se dégagent des personnes qui gravitent autour de lui, si l’on cherche à lui faire du mal, une alarme se déclenche et le fait réagir. Et il fonce, tel un taureau. Son sixième sens se développe lorsqu'il emprunte la mauvaise voie. Faites-lui et faites-vous confiance, n’ayez pas peur de tout chambouler.

GEMEAUX (21 MAI – 21 JUIN)

Intelligent et curieux, le signe des Gémeaux a l’art de s'adapter à n’importe quelle situation. Entreprenant, enthousiaste, il élabore constamment de nouveaux projets mais qu'il abandonne hélas aussi vite qu'il les imagine. Il va rarement au bout de ses aspirations. Et pourtant, il possède un bon sixième sens, qu'il faudrait donc davantage écouter.

Arrêtez de raisonner et de vous laisser embarquer dans ce besoin perpétuel d’être aimé, protégé et entouré pour chasser votre angoisse et cerner ce que l’on attend de vous en retour. Les personnes nées sous le signe des Gémeaux ne sont pas vraiment parmi les plus chanceuses du Zodiaque.

Toutefois, elles restent fortes, curieuses et avides de sensations nouvelles. Faites confiance à votre intuition et aux pressentiments qui nourrissent vos rêves. Écoutez-vous et astreignez-vous à des moments de solitude pour vous concentrer sur votre sixième sens, il est excellent.

CANCER (22 JUIN – 22 JUILLET)

De l’énergie à revendre, une sacrée personnalité, un tempérament bien trempé, les Cancer sont des séducteurs, rêveurs et idéalistes, souvent insatisfaits et plein de contradictions car ils préfèrent dissimuler la réalité pour ne pas avoir à l’affronter.

Mais il fait partie des signes les plus chanceux. Cela ne veut pas dire que la vie ne lui joue pas des tours. Cependant son instinct inné lui permet de prendre la bonne direction afin de suivre la voie souhaitée. Grâce à son sixième sens, le Cancer comprend les sentiments les plus profonds des gens, avant même que ceux-ci en soient conscients.

C’est un signe qui sent les choses, communique avec l’esprit des êtres l'entourant, présents ou en relation avec le passé, comme ses ancêtres. Continuez à communiquer avec l’univers, surtout les nuits de nouvelle Lune, votre planète amie.

LION (23 JUILLET – 22 AOÛT)

Haut en couleurs, charismatique, volontaire, pétri de sens critique et doté d’une détermination qui mène toujours sur les chemins du succès, le Lion n'a pas vraiment besoin de chance pour réussir dans la vie.

Avec son caractère imposant, l’intuition ne fait pas partie des priorités de son signe. Car il aime briller et ne sort les griffes qu’en cas de danger, ce qui arrive rarement. Tellement habitué à être maître de son destin qu’il sculpte comme il le veut, le Lion oublie les porte-bonheurs.

Son intelligence, son pouvoir psychique et sa capacité à agir lui font zapper les messages qui lui sont envoyés. D’où l’importance à mettre de côté son égocentrisme et de s’attarder à écouter les signaux du cœur et des rêves afin de gagner en humanité.

VIERGE (23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE)

Sage et discrète en apparence, la Vierge est souvent tiraillée entre son sens du devoir et de la famille qui peut aller jusqu’au dévouement, alors que l’envie de vivre des aventures hors du commun et des sensations fortes la poursuit toute sa vie.

Il est vrai que la raison prime souvent sur ses sentiments et la chance n’est pratiquement jamais de son côté. Son sixième sens se vit dans le retrait car si une intuition apparait, elle ne la suivra pas.

Cependant, la Vierge a une grande capacité à peser le pour et le contre et à trouver des solutions aux problèmes divers. Son sixième sens est inné. A force d’analyser toutes les situations, elle comprend ce que l’autre souhaite sans qu’il ait à l’exprimer.

Faites en sorte de développer votre intuition en laissant de côté votre esprit analytique. Accueillez vos sensations afin d’améliorer vos relations. Calmez votre esprit et faites place à l’exubérance qui vous attire tellement en secret.

BALANCE (22 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE)

Optimiste éternel, le signe de la Balance obtient toujours ce qu'il veut dans la vie. En phase avec la beauté et le monde imaginaire, ces natifs font en sorte de se déconnecter un peu de ce qui se passe dans la réalité.

Ce signe fait partie des signes du Zodiaque les plus chanceux, surtout en amour. Ses intuitions sont peu utilisées car au lieu d’écouter ses voix intérieures, il préfère vivre dans le présent. A quoi bon prévoir. Il profite de la vie et de ses plaisirs et qu’importe si l’univers lui fait signe.

Comme vous recherchez en permanence l’harmonie et que votre priorité est de fuir les conflits, ne négligez pas votre sixième sens, qui va vous permettre de prévoir les choses avant qu’elles ne bousculent votre vie et vous déstabilisent. Recherchez des moments à vous. Privilégiez la solitude pour bien vous concentrer, c’est dans l’immobilisme de l’esprit que tout se déclenchera.

SCORPION (23 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE)

Avec le Scorpion, tout est noir ou blanc, sans nuances et peu de tolérance. C'est un personnage entier possédant de nombreuses qualités, pas toujours en mesure de les exploiter, et il est capable du pire comme du meilleur. Mais quelle que soit la situation, il renaît toujours de ses cendres avec une énergie hors du commun.

Une chose est sûre, son sixième sens est le plus développé du Zodiaque. Il a la capacité de savoir ce que les autres ressentent et la clairvoyance de ce qui va se passer. Les Scorpion ont souvent tendance à voir le mauvais côté des choses mais ce sont des personnes chanceuses et mystiques.

Privilégiez les moments d’intimité et n’essayez pas de faire taire votre sixième sens. Votre goût pour les sciences occultes et l’au-delà développera votre sixième sens, auquel vous pouvez toujours faire confiance. D’autant que votre intelligence et votre charisme renforcent la profondeur de vos facultés à jouer de votre charme pour obtenir ce que vous souhaitez.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE – 21 DÉCEMBRE)

Le Sagittaire est un être fantasque, un aventurier éperdu à la recherche d’exotisme et de lointains horizons, et le monde n’est pas assez grand pour assouvir votre curiosité et votre besoin d’expansion. Jovial, chaleureux, ce signe est réputé pour avoir de la chance grâce à son sixième sens, et à Jupiter, la planète amie.

Celle-ci enclenche à son égard une méthode de survie pour encore mieux le sortir de tous les problèmes dans lesquels il se heurte. Avec cette chance insolente, il sort toujours indemne de toutes les situations. Le Sagittaire sent les choses, surtout ce qu’on lui cache, ou ce que les autres pensent.

Ses intuitions surviennent dans les moments les plus critiques lorsqu’il sent le danger ou que de mauvaises intentions le concernent. Continuez à cultiver vos ondes positives qui vous caractérisent et vous rendent heureux car elles contribuent à vous protéger et à activer votre sixième sens.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE – 20 JANVIER)

Le Capricorne est difficile à comprendre. Il aime le sens des valeurs, du travail bien fait, de l’organisation pour arriver à ses fins, et ne supporte pas que les choses ou les gens lui résistent.

Ces natifs sont des leaders qui ont de la chance dans leur carrière professionnelle car ce sont de vrais guerriers. Ce signe de terre, si réaliste, vit beaucoup de ses intuitions mais à condition de leur faire confiance. Surtout que sa profonde sagesse le fait avancer dans la vie de manière intelligente et réfléchie.

Comme il ne supporte pas de se laisser influencer, son sixième sens toujours prompt à repousser les mauvaises affaires ou les gens vénaux, voire nébuleux, le pousse à négliger son intuition. Soyez plus humble et acceptez d’écouter votre voix intérieure. Elle provient de votre vieille âme qui vous encourage à faire confiance, aux autres et à vous-même.

VERSEAU (21 JANVIER – 18 FÉVRIER)

La chance sourit rarement au Verseau. Et pourtant, c’est un combattant qui arrive toujours à garder les pieds sur terre et s’en sort très bien grâce à son sixième sens. Ses intuitions sont souvent justes sur les gens et les choses de la vie.

Mais l’idéaliste et l’humaniste qu'il est et qui s’emploie à œuvrer pour le plus grand nombre ne se soucie pas trop des répercussions de ses actes. Sa compréhension très fine de l’univers doit le pousser à sortir de sa bulle et à écouter son ressenti, c’est la clé de son avenir.

Avec sa volonté farouche d’indépendance, difficile de l'enfermer dans un carcan car il proclame de manière discrète, mais ferme, un besoin viscéral d’un espace rien que pour lui. Certes, il faut respecter votre intimité sous peine de vous voir vous envoler mais pour votre épanouissement personnel, faites confiance aux messages sages que l’on vous envoie.

POISSONS (19 FÉVRIER – 20 MARS)

Un sixième sens très psychique. Le signe des Poissons représente un être insaisissable, toujours entre deux eaux, avec une difficulté à s’ancrer dans la réalité, surtout lorsqu’elle n’est pas à la mesure de ses aspirations.

Spirituel, mystique, toujours entre ciel et terre, en quête d’absolu, de fusion avec l’univers, il est doté d’une intuition hors pair. Et c’est grâce à ses antennes qu'il arrive à sortir des situations scabreuses.

Sans cesse, il devra aller contre sa nature pour s’adapter au monde qui l'entoure et se réaliser pleinement. Idéaliste jusqu’à l’extrême, il subit de nombreuses déceptions tout au long de sa vie car il confond souvent ses prémonitions avec ses fantasmes.

Faites en sorte de choisir des domaines dans lesquels vos qualités vont exceller. Votre supplément d’âme y fera fureur, c’est la gloire assurée.