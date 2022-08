Horoscope de la rentrée 2022 : découvrez ce qui vous attend selon votre signe astrologique

La rentrée approche. Et on espère tous la même chose : que cette reprise, souvent redoutée, nous soit favorable. Voici ce qui attend chaque signe tout au long des mois de septembre et octobre, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

BÉLIER (21 MARS – 20 AVRIL)

SEPTEMBRE : SOYEZ POSITIF

La rentrée vous démoralise mais il est conseillé de ne pas faire des heures supplémentaires au bureau et de privilégier les sorties et les soirées entre amis. En conclusion, vous traînerez des pieds pour aller travailler, vous ronchonnerez à la maison et lorsque que l’on vous demandera la raison de ce comportement défaitiste, vous réponderez que vous êtes fatigué et que vous ne vous êtes pas assez reposé cet été.

OCTOBRE : DÉBORDANT D’ENTHOUSIASME

Selon le spécialiste Claude Alexis, en octobre, vous êtes seul maître à bord, et si vous occupez un poste à haute responsabilité, essayez de gérer votre agressivité et de ménager vos collaborateurs. Soyez plus modéré dans vos propos et ne vous laissez pas emporter par un enthousiasme excessif, surtout s’il n’est pas communicatif. Vous avez toute l’énergie nécessaire pour mener à bien un grand projet mais pour l’exécuter, mieux vaut être bien entouré.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

SEPTEMBRE : QUE DU BONHEUR

Votre forme physique est à son apogée. Bien dans votre peau et dans votre tête, vous croulerez sous les rendez-vous, ce qui vous permettra d’élargir votre relationnel dans une dynamique extrêmement positive. Le rythme de la rentrée se jouera en accéléré, vous continuerez dans la prise de bonnes résolutions. Vous courrez dans tous les sens avec une énergie sans cesse renouvelée. Inscrivez-vous à une activité sportive pour conserver votre ligne et ne négligez pas les règles de base de la diététique en évitant les graisses et les sucreries. Tout vous réussira et l’avenir vous sourira.

OCTOBRE : RIEN NE VOUS FAIT PEUR

La nervosité risque de se transformer en agressivité, prenez garde. Dans votre vie professionnelle, votre personnalité entière et extravagante sera une arme formidable. Imperturbable et ambitieux malgré les attaques de certaines personnes, vous relèverez tous les défis avec la force et l’énergie qui vous caractérisent. Vous êtes un vrai conquérant qui ne lâche pas facilement sa proie. Soyez rassuré, ce que vous convoitez vous sera accordé après négociations et vous pourrez savourer le plaisir de la victoire.

GEMEAUX (21 MAI – 21 JUIN)

SEPTEMBRE : UN VENT LIBERTAIRE VOUS TRANSPORTE

Vous aurez beau chercher l’aventure et les sensations fortes, tout vous ramènera à votre quotidien. Comme vous ne supporterez plus la routine, les conciliations ne se feront pas sans frictions. Qu’importe ce que l’on pensera, vous continuerez la bataille avec de l’énergie à revendre. Le sport sera votre meilleur allié et vous repousserez vos limites en pratiquant des activités à risques. Vous aurez envie de sortir des sentiers battus et de flirter avec tout ce qui est marginal.

OCTOBRE : GARDEZ CONFIANCE

Vous faites preuve d’une grande énergie et de beaucoup de motivation dans le travail. Seule la fatigue ou un petit coup de déprime passager pourraient altérer votre volonté. Aussi, restez actif et persévérant et vous obtiendrez d’excellents résultats. En positivant, vous vaincrez les difficultés qui proviennent d’un manque de confiance en vous. Bien que vos affaires soient une réussite, il faut poursuivre vos efforts pour en récolter les fruits.

CANCER (22 JUIN – 22 JUILLET)

SEPTEMBRE : UN NOUVEAU TOURNANT

Vous serez fasciné par l’ailleurs, émerveillé par ce qui vous entoure et prêt à changer radicalement votre mode de vie. Vous avez vraiment soif de culture et de rencontres nouvelles pour vous enrichir intellectuellement. Et comme vous bouillonnerez d’idées, tout en étant insatisfait de votre qualité de vie, votre moral sera en dents de scie. Il va falloir mettre de l’ordre dans votre vie pour vous sentir mieux. Le sport vous aidera à vous refaire une santé tout en vous donnant l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes.

OCTOBRE : IL VA FALLOIR FAIRE FACE

Votre sens de l’organisation exemplaire aura raison de la bonne marche de vos dossiers ou de votre entreprise, mais il faudra déléguer à certains collègues en qui vous avez toute confiance. Tout cela ne se fera pas sans crises mais débouchera au final sur des résultats positifs. Beaucoup de conscience professionnelle et peut-être un contrat à la clé à décrocher, mais à condition de vous entourer de personnes fiables sur lesquelles vous pouvez compter pour vous assister.

LION (23 JUILLET – 22 AOÛT)

SEPTEMBRE : LE MONDE VOUS APPARTIENT

Votre imaginaire débridé rejaillit sur votre santé de manière positive. Accordez-vous les heures nécessaires à la recharge de vos batteries. La folie travailleuse s’est emparée de votre personne. Vous bouillonnerez d’idées originales et de projets. Avec une créativité exacerbée et un intellect débridé, vous surprendrez vos partenaires par des propositions exemplaires. Votre excellente santé et votre mine radieuse n’auront d’égal que votre moral. Après l’été, corps bronzé et teint hâlé, vous serez dans une forme époustouflante.

OCTOBRE : VOUS ÊTES SEREIN ET OPTIMISTE

La situation est idéale pour vous lancer dans de grandes entreprises. Soyez consciencieux dans l’élaboration de vos projets et veillez à respecter les délais qui vous sont impartis. Vous aurez beaucoup de tonus dans la deuxième partie du mois et cela vous rendra entreprenant et créatif, prêt à vous investir dans des projets d’envergure que vous mènerez avec brio. Exprimez vos idées mais gardez-les confidentielles tant qu’elles ne sont pas vendues. Le ciel protègera toutes vos démarches et favorisera les réalisations.

VIERGE (23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE)

SEPTEMBRE : EXCELLENTE RENTRÉE

Bien que votre agenda soit surbooké, ne négligez pas les activités physiques qui vous aideront à canaliser votre énergie tout en libérant les tensions accumulées dans la journée. Votre rythme est intense et vous tirerez les leçons des erreurs du passé en investissant sur l’avenir. Doucement mais sûrement, vous équilibrerez votre budget car vous aspirez à plus de sérénité. Vous limiterez les dépenses. Votre nouvelle sagesse sera bénéfique sur votre santé.

OCTOBRE : DU SUCCÈS DANS VOS AFFAIRES

Le succès est au rendez-vous. Vous exploitez votre créativité à bon escient en vous lançant dans des projets audacieux mais concrets. La communication est à l’honneur avec de belles négociations professionnelles qui se concrétisent rapidement par un contrat d’embauche ou un poste à responsabilités que vous convoitiez depuis longtemps. On appréciera vraiment votre créativité et vos idées originales. L’intuition vous guidera dans toutes les décisions importantes à prendre. Ne vous laissez pas influencer par de mauvais conseillers qui ne cherchent qu’à prendre votre place et à vous décrédibiliser.

BALANCE (22 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE)

SEPTEMBRE : DE BELLES SURPRISES PROFESSIONNELLES

Vous pouvez compter sur votre entourage qui vous encourage à réaliser vos ambitions personnelles. Les rendez-vous professionnels seront à l’honneur car votre calme intérieur retentira sur vos affaires. Votre éloquence sera appréciée, ce qui élargira vos possibilités. De nouveaux partenaires s’engageront à vos côtés et vous travaillerez à l’organisation de vos dossiers et à la remise en ordre de votre service ou de votre équipe. Votre énergie créative vous permettra de signer un contrat juteux. D’humeur stable, votre équilibre rejaillira dans tous les domaines de votre vie. On recherchera votre compagnie et vos amis vous témoigneront toute leur sympathie.

OCTOBRE : TOUT DÉPENDRA DE VOUS

Misez sur des valeurs sûres en prenant toujours l’avis d’un expert pour vous conseiller, ne vous laissez pas happer par vos ambitions démesurées et n’hésitez pas à vous entourer de personnes motivées pour mener à bien vos projets. Cette période sera faste dans les domaines professionnels et financiers. Votre sens de l’organisation vous permettra de gérer parfaitement une équipe. Si vous manquez de budget, c’est le moment de démarcher. Vous irez de l’avant, sans jamais vous retourner.

SCORPION (23 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE)

SEPTEMBRE : UNE RENTRÉE EN FANFARE

Vous ne manquerez pas de créativité, que ce soit au travail ou dans le privé, et vos idéaux se réaliseront dans une nouvelle activité ou au contact de l’être aimé. Rien ne pourra altérer votre forme époustouflante. Votre charisme et votre regard provoqueront des étincelles. Vous conjuguerez idéalement travail et rendement pour pouvoir vous consacrer exclusivement à vos amours qui vous feront tourner la tête tout le mois. Vous serez portés par un courant positif qui circulera dans tous les domaines de votre vie.

OCTOBRE : DES CONFLITS RÉGLÉS

Votre vie professionnelle évoluera lentement mais sûrement. Aussi, pensez à consolider vos acquis et préparez l’avenir avec confiance car la chance sera à vos côtés. Votre vie va se transformer positivement et vous pourrez désormais l’envisager sous de meilleurs auspices. L'énergie qui vous anime rendra les choses plus faciles et vous offrira la possibilité d’élargir votre champ d’action. Comme vous jouissez d’une excellente santé et d’un charisme puissant, les portes de la réussite s’ouvriront d’elles-mêmes.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE – 21 DÉCEMBRE)

SEPTEMBRE : DES CONFLITS ET DU STRESS, MAIS RELATIVISEZ

Vous serez traversés de doutes, de craintes pour l’avenir et votre sérénité se sera vite envolée après l’été. Mais ne dramatisez pas, tout va s’arranger. Vous serez énervé et stressé mais ce n’est pas une fatalité. Cherchez une activité culturelle qui vous fera oublier les soucis quotidiens afin de ne pas mobiliser toute votre attention à régler les conflits et n’oubliez pas vos amis. Avec eux, la détente est garantie.

OCTOBRE : VOTRE ORIGINALITÉ RALLIE TOUS LES SUFFRAGES

Exploitez au maximum vos idées et dynamisez votre carrière en saisissant les opportunités qui se présentent. Votre énergie créatrice est à son apogée. En développant votre imaginaire dans le domaine artistique ou dans une activité intellectuelle qui vous permet d’exploiter toutes vos qualités, vous canaliserez votre énergie afin d’éviter le surmenage. Excessif et enthousiaste, vous allez bien au-delà de vos limites. Essayez d’alléger votre planning et de ne pas vous épuiser dans des prouesses physiques.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE – 20 JANVIER)

SEPTEMBRE : EN QUÊTE D’IDÉAL

Vous aspirez à une existence plus sereine en recherchant la paix intérieure et cela vous conduira vers d’autres directions (engagement associatif ou projet humanitaire) qui seront une source d’épanouissement personnel. Votre moral est au beau fixe mais, à force de jouer constamment avec votre santé, votre organisme va se détraquer. Par ailleurs, il peut vous prendre l’envie de déménager ou de faire des travaux. Foncez, la période est propice aux investissements.

OCTOBRE : AYEZ CONFIANCE EN VOUS

Prenez les tracas du quotidien avec humour, vous êtes en bonne santé malgré des petits coups de fatigue inévitables mais vos problèmes ne sont pas insurmontables. Votre vie professionnelle va vous procurer de grandes satisfactions ainsi qu’une activité intellectuelle enrichissante. Aussi, continuez sur votre lancée en tenant compte des erreurs du passé. Avec une forme optimale, vous pourrez concilier vie privée et vie professionnelle avec la dextérité d’un chef d’orchestre, soyez simplement attentif à vos finances car vous aurez une tendance maladive à la dépense.

VERSEAU (21 JANVIER – 18 FÉVRIER)

SEPTEMBRE : DE L’OPTIMISME ET DE LA BONNE HUMEUR

Vous êtes au top de votre forme, vous dégagez des ondes positives par votre optimisme inaltérable et votre bonne humeur. Même en privé, les discussions tournent autour de la gestion du budget, d’un projet immobilier ou d’un héritage familial. Vous voilà transformé en inspecteur des comptes à plein temps. Comme les compromis ne seront pas au programme de la rentrée, cela provoquera des baisses de tension dues au stress et au manque de sommeil. Reposez-vous entre deux rendez-vous.

OCTOBRE : IL FAUT VOUS DÉTENDRE

Vos ambitions professionnelles prendront le pas sur vos réalisations personnelles. Equilibrez la balance pour ne pas devenir une machine de travail qui ne fonctionne qu’au rendement. Prenez le temps de profiter de la vie, de voir vos amis, de partager des moments de complicité en famille. Beaucoup de travail avec des répercussions directes sur l’organisme. Essayez de vous consacrer à vos proches la tête libre de toute contrainte professionnelle, sinon gare aux conséquences.

POISSONS (19 FÉVRIER – 20 MARS)

SEPTEMBRE : SOYEZ À L’ÉCOUTE

Profitez des bienfaits des vacances pour aborder la rentrée avec calme et sérénité, rien ne vous oblige à surcharger votre emploi du temps à peine arrivé au bureau et à faire des heures supplémentaires par excès de zèle. Vous bataillerez pour imposer votre point de vue et ne pas vous laisser manipuler par des collaborateurs peu scrupuleux. Enfin, soyez un peu plus à votre écoute.

OCTOBRE : METTEZ DE L’ORDRE DANS VOS IDÉES

Etablissez des priorités, rangez vos papiers et organisez vos dossiers si vous ne voulez pas que vos affaires partent en fumée. Ne laissez pas traîner des dossiers en retard et ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd’hui. Un grand ménage professionnel est obligatoire et un peu de discipline s’impose. Soignez les détails et relisez bien vos contrats avant de signer en bas de la page.