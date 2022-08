Cheveux : les 3 meilleures applications pour tester une nouvelle coupe

La rentrée est une période idéale pour changer de coupe de cheveux ou de couleur. Mais franchir le cap n’est pas toujours facile, surtout quand le choix est audacieux. Pour éviter d’aller chez le coiffeur en ayant la boule au ventre, voici 3 applications pour tester un nouveau look capillaire.

Style My Hair

Côté coloration, vous pouvez compter sur l'application Style My Hair, élaborée par L'Oréal Professionnel. Disponible en ligne, sur IOS et Android, ce simulateur de coloration 3D en propose une multitude de nuances - blonds, marrons, rouges, cuivrés… - et deux modes d’utilisation. Vous pouvez télécharger une photo de vous ou utiliser le simulateur vidéo en temps réel. Grâce à cet outil simple à utiliser, on peut également scinder l’écran en deux pour voir la différence entre sa couleur actuelle, et celle que l’on aimerait avoir sur la tête.

Coiffure simulation

Pour les coupes, il y a l’application Coiffure Simulation. Disponible sur IOS, ce simulateur réaliste permet de tester des coiffures classiques avec différents types de franges, et d’autres plus extravagantes. Une fois le modèle sélectionné, vient l’étape de la coloration, du brun au châtain, en passant par le blond doré, ou encore le rose pastel. De nombreux dégradés de couleurs sont à disposition. Et les hommes ne sont pas en reste. Coiffure Simulation permet en effet aux messieurs de tester nombre de coiffures tendances.

Hairstyle Try On

Coupe au carré, dégradé mi-long, cheveux long ondulés, ombré hair, coupe lutin… Pour expérimenter des coupes virtuelles, vous pouvez également opter pour Hairstyle Try On, uniquement téléchargeable sur l’App Store. Au total, cette application offre 21 coiffures différentes pour les femmes et 15 pour les hommes, en sachant que la version complète, elle, permet d’essayer plus de 500 coiffures. Il suffit de télécharger un cliché de soi depuis son album, ou de prendre directement une photo, puis de faire défiler les looks.