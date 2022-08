Pourquoi la Pologne est devenue le nouvel eldorado des voitures de location

Alors que le prix des voitures de location est en pleine expansion en France, de nombreux jeunes, majoritairement issus de la banlieue parisienne, se tournent désormais vers la Pologne. En plus de bénéficier de tarifs ultra-compétitifs, ces derniers ont aussi l’avantage d’échapper aux amendes et aux retraits de points en cas d’infraction.

Des prix cassés pouvant être jusqu’à 5 fois moins élevés qu’en France. Voici la réalité économique de la location de voitures en Pologne, devenue depuis près d’un an le nouvel eldorado des amateurs de grosses cylindrées. Pour déloger ses voisins, la Pologne a mis le paquet sur l’attractivité des prix pratiqués. «Avant la Pologne, il y a eu l’Allemagne, le Luxembourg, mais cela fait un an que la Pologne a pris le dessus. La Pologne casse les prix. En France, les clients paieraient cinq fois plus», a estimé un loueur de limousines basé en Ile-de-France dans Le Parisien.

«Avant, je prenais des voitures en leasing ou location longue durée en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse même, car c’était moins cher. Et puis, comme je n’en suis pas propriétaire et que ça passe par des plates-formes de location, ça m’évite beaucoup d’amendes ou de perdre des points sur mon permis. Maintenant, je passe par la Pologne. C’est encore moins cher. D’ailleurs, les plates-formes de location que je fréquentais avant s’adaptent aussi, elles ferment et s’installent un peu plus dans l’est de l’Europe. Elles font le lien entre les pays de l’Est et la France», a témoigné un jeune habitant de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) pour le quotidien régional

Pas d'amende ou de perte de points

Au-delà de l’avantage clair sur le plan économique, la location de voitures en Pologne permet aux conducteurs français d’éviter les ennuis administratifs. En effet, ces derniers sont à l’abri d’une perte de points ou d’une amende puisqu’ils n’ont pas de plaque d’immatriculation française. «Pour les assurances également, c’est moins galère. Et puis ça permet aussi de faire parfois quelques conneries sans être trop emmerdé par les radars ou la police», a affirmé un autre jeune auprès du quotidien régional.

Parmi les jeunes surfant sur cette nouvelle vague venue de Pologne, certains d’entre eux sous-louent même leur voiture de location pour des événements afin d’amortir le coût de leur location chaque mois. «Je loue ma voiture parfois le week-end, au black, pour des événements. Mon Mercedes AMG a servi pour le tournage de deux clips de rap, pour un mariage aussi», a expliqué l’un des afficionados de cette technique pour Le Parisien. Une stratégie qui lui permet parfois de rembourser son mois de location, dont le coût avoisine les 1.500 euros, en un week-end.