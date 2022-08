Voici les 4 meilleurs vins rosés selon 60 millions de consommateurs

Dans son dernier numéro, 60 millions de consommateurs présente une sélection des meilleurs rosés de quatre vignobles du sud de la France.

Le rosé est la star de cet été : les fortes chaleurs ont fait bondir ses ventes encore plus que pour la bière, d’après le cabinet d’étude NilsenIQ. Très prisé des Français, ce vin a longtemps pâti d’une mauvaise image. La rédaction de 60 millions de consommateurs s’est penchée sur le sujet et a sélectionné quelques bouteilles qui sortent du lot. Et elles sont toutes disponibles dans les grandes surfaces.

Un jury de spécialistes a été rassemblé et chacun a noté de son côté les vins après dégustation. Ils sont issus de quatre vignobles du sud de la France : Côtes-de-Provence, Bandol, Tavel et Bordeaux.

En Côtes-de-Provence, sans doute la région la plus connue en matière de rosés, c’est le Château Cavalier 2020 qui se distingue avec une note moyenne de 14,5/ sur 20 (7,60€). Sa robe «litchi» et sa fine acidité ont séduit les jurés.

La petite appellation du Var Bandol, qui produit près de 75% de rosés, a quelques références qui méritent le détour d’après 60 millions de consommateurs, comme le Hecht & Bannier 2020 qui totalise 15/20 (15€). Il serait parfait pour accompagner une tarte aux légumes, selon le magazine.

En Tavel, le vin de la marque U, Les Hauts de Mélaine 2020 (14,5/20), séduit par un bon rapport qualité prix (6,70€).

Enfin pour les Bordeaux rosés, c’est le Château Suau bio 2021 qui a été plébiscité par les jurés (8€).

Et pour en profiter, on prendra soin de les servir entre 8 et 14°C, rappelle enfin 60 millions de consommateurs.