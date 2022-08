Rentrée scolaire : Tamagotchi, Beyblades…Ces 6 jeux qui ont cartonné dans les cours de récré

Les cours de récré ont toujours été le théâtre de phénomènes de mode en tout genre. Cartes à jouer, toupies... certaines collections ont marqué les esprits. Certains sont toujours recherchés.

Les Tamagotchi

Lancés en 1996 au Japon, les Tamagotchi ont fait un véritable carton dans le monde entier. Au total, près de 80 millions d’exemplaires ont été écoulés d’après son fabricant Bandai, dont la moitié entre 1996 et 1999. Le concept ? Une petite créature virtuelle logée dans un œuf en plastique dont il faut prendre soin. Pour la voir grandir, son propriétaire doit la nourrir ou jouer avec en pressant quelques touches.

Les toupies Beyblade

Tirées d’un manga, les toupies Beyblade réalisent la prouesse d’être encore à la mode des années après leur première apparition dans les cours de récré. Une véritable mine d’or pour son fabriquant Hasbro, qui en vendait près d'1 million d’exemplaires par an dans les années 2010. Aujourd’hui les afficionados s’affrontent encore lors de compétitions officielles.

Les Pogs

Ces petites rondelles de carton qui ont fait l’objet d’un engouement débridé en 1995 viendraient d’un jeu hawaïen. Les règles sont simples : deux joueurs s’affrontent en empilant leurs pogs sur une colonne et en tentant d’en faire tomber un maximum du bon côté à l’aide d’un kini, un palet solide. A l’époque un paquet de pogs coutait environ 8 francs (1,6€). Aujourd’hui, alors qu’un fabriquant tente de relancer la mode, il est vendu cinq fois plus cher.

La souris Diddl

La petite souris Diddl aux grands pieds a elle aussi été un vrai phénomène des cours de récré. Apparue pour la première fois sur des cartes postales en Allemagne au début des années 1990, elle a connu un succès fulgurant dans toutes les papeteries. Papier à lettres, trousses, peluches… Diddl est déclinée à toutes les sauces et devient un objet culte de collection.

©betexion pour Pixabay

Les cartes Pokemon

Issues du jeu vidéo lancé par Nintendo au Japon, les cartes Pokemon remportent sans aucun doute la palme de la longévité. Conçues pour être jouées sur le principe d’une bataille - les cartes élevées remportent les plus faibles - elles ont rapidement fait l’objet de collection avec pour lieu d’échange les cours de récréation. Aujourd’hui certains sont encore prêts à débourser les sommes astronomiques pour obtenir une carte rare. Ce fut notamment le cas il y a quelques mois, avec la carte Pikachu «Illustrator», qui s’est vendue 900.000 dollars, soit 890.000 euros.

Les Hand spinners

Né aux Etats-Unis dans les années 1990, le hand spinner (de l'anglais «main» et «toupie») a envahi les cours de récré en 2017. Réputé anti-stress, il se place entre le pouce et le doigt pour tourner le plus longtemps possible grâce à un roulement à billes. Cette toupie d’un nouveau genre doit son succès aux nombreuses vidéos qui ont déferlé sur Youtube et qui ont entraîné de véritables ras de marées dans les magasins de jouets.

© Mediamodifier de Pixabay